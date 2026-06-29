Возобновлены регулярные перелеты из Сочи в Дубай

Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова, входящий в холдинг «Аэродинамика», сообщил о возобновлении регулярной полетной программы авиакомпании flydubai по маршруту Дубай—Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

С 27 июня перевозчик вновь выполняет рейсы между Сочи и столицей Объединенных Арабских Эмиратов в рамках летнего расписания. Полеты осуществляются три раза в неделю — по средам, четвергам и воскресеньям — на воздушных судах Boeing 737-800 вместимостью 166 пассажиров. Время в пути составляет около 4,5 часов.

В аэропорту отмечают, что возобновление маршрута расширяет возможности для туристических и деловых поездок, в том числе для путешествий на черноморское побережье и в горный кластер Краснодарского края.

Авиакомпания flydubai выполняет рейсы между Сочи и Дубаем с 2019 года. За это время перевозчик осуществил 363 рейса и перевез более 85,5 тыс. пассажиров. В целом с 2019 по 2025 годы на направлении Дубай—Сочи работали также «Аэрофлот», «Россия», «Азимут», «Уральские авиалинии» и Red Wings; общий объем перевозок за этот период превысил 2 тыс. рейсов и 342 тыс. пассажиров.

Вячеслав Рыжков