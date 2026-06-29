В Ярославле ФСБ предотвратила поджог синагоги

В Ярославле сотрудники ФСБ задержали сторонника запрещенной на территории России международной террористической организации, который планировал поджечь синагогу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ФСБ, гражданин по указанию куратора из Сирии купил составные компоненты и химические вещества для изготовления бутылок с зажигательной смесью.

«В дальнейшем он планировал осуществить нападение на расположенное в Ярославле культовое еврейское учреждение с использованием самодельного зажигательного устройства... После совершения поджога фигурант планировал выехать в Сирию и вступить в ряды международной террористической организации»,— сообщили в Центре общественных связей.

Перед совершением преступления приверженец международной террористической организации осмотрел территорию синагоги и произвел фотосъемку. Исполнить свой план ему помешали сотрудники ФСБ. Дома у подозреваемого силовики нашли готовые к применению самодельные зажигательные устройства и средства связи с инструкциями от куратора.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту и участии в деятельности организации, признанной террористической на территории России.

Алла Чижова