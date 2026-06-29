В Ярославле ФСБ предотвратила поджог синагоги
В Ярославле сотрудники ФСБ задержали сторонника запрещенной на территории России международной террористической организации, который планировал поджечь синагогу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По информации ФСБ, гражданин по указанию куратора из Сирии купил составные компоненты и химические вещества для изготовления бутылок с зажигательной смесью.
«В дальнейшем он планировал осуществить нападение на расположенное в Ярославле культовое еврейское учреждение с использованием самодельного зажигательного устройства... После совершения поджога фигурант планировал выехать в Сирию и вступить в ряды международной террористической организации»,— сообщили в Центре общественных связей.
Перед совершением преступления приверженец международной террористической организации осмотрел территорию синагоги и произвел фотосъемку. Исполнить свой план ему помешали сотрудники ФСБ. Дома у подозреваемого силовики нашли готовые к применению самодельные зажигательные устройства и средства связи с инструкциями от куратора.
По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту и участии в деятельности организации, признанной террористической на территории России.