Главные новости к утру 29 июня

Составлено ИИ-Ассистентъ

В интервью Владимир Путин также затронул тему «духа Анкориджа», где ранее обсуждались вопросы урегулирования украинского конфликта и возможные компромиссы. Соглашения, достигнутые на этих переговорах (саммит на Аляске), поддерживались сторонами, однако формально не были закреплены. Недавно американские переговорщики просили Россию пойти на компромиссы, и Москва согласилась. Ожидается, что переговорщики из США могут приехать после завершения «горячей фазы» событий, связанных с Ираном.

Что касается конфликта между США и Ираном, он развивался в условиях напряженности, которая недавно привела к обмену ударами. Ранее американские войска атаковали иранские склады ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции, на что Корпус стражей исламской революции (КСИР) ответил ударами по местам дислокации войск США на Ближнем Востоке. Иран неоднократно обвинял Израиль в попытках сорвать ядерную сделку и мирные переговоры с США, а также утверждал о своей победе в конфликте с США.