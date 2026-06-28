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«Украина предложила ограничить боевые действия только четырьмя территориями»

Что Владимир Путин сказал об ударах ВСУ, успехах ВС РФ, «духе Анкориджа» и новых предложениях Киева

После совещания по ситуации с топливом Владимир Путин ответил на вопросы журналиста «Вестей» Павла Зарубина. Президент рассказал, насколько критичны для российской энергетики удары ВСУ, какие новые предложения появились у украинской переговорной группы, что такое «дух Анкориджа» и как обстоят дела на линии боевого соприкосновения у ВС РФ. Главные высказывания Владимира Путина — в подборке «Ъ».

Президент России Владимир Путин дает интервью Павлу Зарубину

Президент России Владимир Путин дает интервью Павлу Зарубину

Фото: пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин дает интервью Павлу Зарубину

Фото: пресс-служба президента РФ

Об ударах ВСУ по инфраструктуре

  • Украинские удары по критической инфраструктуре, в частности энергетической, создают проблемы.
  • Дефицит в связи с ударами ВСУ наблюдается, но он не критичный.
  • Необходимо наращивать производство и поставки средств ПВО.
  • Для покрытия дефицита в энергетике будет в том числе налаживаться импорт.
  • Все поврежденные ВСУ объекты критической инфраструктуры быстро восстанавливаются.
  • Потребности Крыма в топливе будут обеспечены, сейчас там есть запас нескольких дней.
  • Задача энергоснабжения Крыма будет решена, мы будем наращивать поставки топлива по земле и по морю.
  • Удары ВСУ наносятся с целью раскола в российском обществе и приостановить наступление ВС РФ на линии боестолкновения.
  • Не дадим ВСУ шанса навязать свои условия для переговоров.

О продвижении ВС РФ

  • Главная задача ВС РФ — полностью освободить Донбасс и Новороссию.
  • ВС РФ прорвали трехуровневую линию обороны в зоне группировки войск «Центр».
  • Не исключено, что ВСУ попытаются провести отвлекающую операцию.
  • ВС РФ вплотную подошли к населенному пункту Доброполье в ДНР, а за ним заранее подготовленных оборонительных рубежей у ВСУ нет.
  • До Сум российской армии осталось 10,5 км. Целью России в Сумской области является создание зоны безопасности.
  • До окончательного окружения сил ВСУ у Старого Оскола остается около 2 км.
  • Российским войскам осталось до Славянска 8-9 км.
  • Под контролем российских военных находится 96% Константиновки в ДНР.
  • В Красном Лимане в ДНР осталось освободить 149 домов из 11 тыс.
  • ВС РФ ежедневно продвигаются в Запорожской области широким фронтом.
  • Иногда ДРГ Украины просачиваются на территории, занятые российскими войсками, но их быстро ликвидируют.
  • Украина заплатит за свои преступления в Курской области утратой территории, которая нужна для зоны безопасности.

О контактах с Украиной

  • Власти России поддерживают переговорные контакты с Украиной, у нее есть новые предложения.
  • Одно из предложений Украины — взаимно прекратить удары вглубь территорий. Ответные удары России вглубь Украины гораздо более мощные и чувствительные.
  • Украина предложила вести боевые действия только в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, чтобы перебросить туда подразделения, что было бы спасением для Киева.
  • Спасать киевский режим в планы России не входит.

О договоренностях в Анкоридже

  • В Анкоридже обсуждались возможности завершения украинского конфликта и компромиссы, но никто не ставил никаких подписей.
  • «Дух Анкориджа» не был обличен в формальные документы.
  • Американские переговорщики в Анкоридже просили Россию пойти на компромиссы. Москва согласилась пойти на эти договоренности.
  • Россия ожидает приезда американских переговорщиков после завершения «горячей фазы» событий вокруг Ирана.
  • Россия готова продолжить обсуждение с США всех модальностей, которые были в Анкоридже.

О Западе

  • Запад стремится к стратегическому поражению России, с повестки дня эти тезисы никто официально не снимал.
  • С удивлением прочитал приветствие европейскими лидерами применения дронов ВСУ, учитывая удар по старобельскому колледжу.
  • Сомневаюсь, что европейские лидеры смогли повлиять на позицию Дональда Трампа по Украине.
  • Россия теперь точно знает, что Украина и Запад не собирались выполнять «Минские соглашения».

О Белоруссии

  • У президента Белоруссии Александра Лукашенко нет паники из-за «окриков» Владимира Зеленского.
  • Россия благодарна Лукашенко за усилия на гуманитарном треке по украинскому направлению, в том числе по обмену пленными.
  • Лукашенко готов всячески поддерживать решение конфликта на Украине мирными средствами.

Анна Токарева

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