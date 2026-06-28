«Украина предложила ограничить боевые действия только четырьмя территориями»
Что Владимир Путин сказал об ударах ВСУ, успехах ВС РФ, «духе Анкориджа» и новых предложениях Киева
После совещания по ситуации с топливом Владимир Путин ответил на вопросы журналиста «Вестей» Павла Зарубина. Президент рассказал, насколько критичны для российской энергетики удары ВСУ, какие новые предложения появились у украинской переговорной группы, что такое «дух Анкориджа» и как обстоят дела на линии боевого соприкосновения у ВС РФ. Главные высказывания Владимира Путина — в подборке «Ъ».
Президент России Владимир Путин дает интервью Павлу Зарубину
Фото: пресс-служба президента РФ
Об ударах ВСУ по инфраструктуре
- Украинские удары по критической инфраструктуре, в частности энергетической, создают проблемы.
- Дефицит в связи с ударами ВСУ наблюдается, но он не критичный.
- Необходимо наращивать производство и поставки средств ПВО.
- Для покрытия дефицита в энергетике будет в том числе налаживаться импорт.
- Все поврежденные ВСУ объекты критической инфраструктуры быстро восстанавливаются.
- Потребности Крыма в топливе будут обеспечены, сейчас там есть запас нескольких дней.
- Задача энергоснабжения Крыма будет решена, мы будем наращивать поставки топлива по земле и по морю.
- Удары ВСУ наносятся с целью раскола в российском обществе и приостановить наступление ВС РФ на линии боестолкновения.
- Не дадим ВСУ шанса навязать свои условия для переговоров.
О продвижении ВС РФ
- Главная задача ВС РФ — полностью освободить Донбасс и Новороссию.
- ВС РФ прорвали трехуровневую линию обороны в зоне группировки войск «Центр».
- Не исключено, что ВСУ попытаются провести отвлекающую операцию.
- ВС РФ вплотную подошли к населенному пункту Доброполье в ДНР, а за ним заранее подготовленных оборонительных рубежей у ВСУ нет.
- До Сум российской армии осталось 10,5 км. Целью России в Сумской области является создание зоны безопасности.
- До окончательного окружения сил ВСУ у Старого Оскола остается около 2 км.
- Российским войскам осталось до Славянска 8-9 км.
- Под контролем российских военных находится 96% Константиновки в ДНР.
- В Красном Лимане в ДНР осталось освободить 149 домов из 11 тыс.
- ВС РФ ежедневно продвигаются в Запорожской области широким фронтом.
- Иногда ДРГ Украины просачиваются на территории, занятые российскими войсками, но их быстро ликвидируют.
- Украина заплатит за свои преступления в Курской области утратой территории, которая нужна для зоны безопасности.
О контактах с Украиной
- Власти России поддерживают переговорные контакты с Украиной, у нее есть новые предложения.
- Одно из предложений Украины — взаимно прекратить удары вглубь территорий. Ответные удары России вглубь Украины гораздо более мощные и чувствительные.
- Украина предложила вести боевые действия только в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, чтобы перебросить туда подразделения, что было бы спасением для Киева.
- Спасать киевский режим в планы России не входит.
О договоренностях в Анкоридже
- В Анкоридже обсуждались возможности завершения украинского конфликта и компромиссы, но никто не ставил никаких подписей.
- «Дух Анкориджа» не был обличен в формальные документы.
- Американские переговорщики в Анкоридже просили Россию пойти на компромиссы. Москва согласилась пойти на эти договоренности.
- Россия ожидает приезда американских переговорщиков после завершения «горячей фазы» событий вокруг Ирана.
- Россия готова продолжить обсуждение с США всех модальностей, которые были в Анкоридже.
О Западе
- Запад стремится к стратегическому поражению России, с повестки дня эти тезисы никто официально не снимал.
- С удивлением прочитал приветствие европейскими лидерами применения дронов ВСУ, учитывая удар по старобельскому колледжу.
- Сомневаюсь, что европейские лидеры смогли повлиять на позицию Дональда Трампа по Украине.
- Россия теперь точно знает, что Украина и Запад не собирались выполнять «Минские соглашения».
О Белоруссии
- У президента Белоруссии Александра Лукашенко нет паники из-за «окриков» Владимира Зеленского.
- Россия благодарна Лукашенко за усилия на гуманитарном треке по украинскому направлению, в том числе по обмену пленными.
- Лукашенко готов всячески поддерживать решение конфликта на Украине мирными средствами.