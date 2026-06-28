«Украина предложила ограничить боевые действия только четырьмя территориями»

После совещания по ситуации с топливом Владимир Путин ответил на вопросы журналиста «Вестей» Павла Зарубина. Президент рассказал, насколько критичны для российской энергетики удары ВСУ, какие новые предложения появились у украинской переговорной группы, что такое «дух Анкориджа» и как обстоят дела на линии боевого соприкосновения у ВС РФ. Главные высказывания Владимира Путина — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин дает интервью Павлу Зарубину

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин дает интервью Павлу Зарубину

Фото: пресс-служба президента РФ

Об ударах ВСУ по инфраструктуре Украинские удары по критической инфраструктуре, в частности энергетической, создают проблемы.

Дефицит в связи с ударами ВСУ наблюдается, но он не критичный.

Необходимо наращивать производство и поставки средств ПВО.

Для покрытия дефицита в энергетике будет в том числе налаживаться импорт.

Все поврежденные ВСУ объекты критической инфраструктуры быстро восстанавливаются.

Потребности Крыма в топливе будут обеспечены, сейчас там есть запас нескольких дней.

Задача энергоснабжения Крыма будет решена, мы будем наращивать поставки топлива по земле и по морю.

Удары ВСУ наносятся с целью раскола в российском обществе и приостановить наступление ВС РФ на линии боестолкновения.

Не дадим ВСУ шанса навязать свои условия для переговоров.

О продвижении ВС РФ Главная задача ВС РФ — полностью освободить Донбасс и Новороссию.

ВС РФ прорвали трехуровневую линию обороны в зоне группировки войск «Центр».

Не исключено, что ВСУ попытаются провести отвлекающую операцию.

ВС РФ вплотную подошли к населенному пункту Доброполье в ДНР, а за ним заранее подготовленных оборонительных рубежей у ВСУ нет.

До Сум российской армии осталось 10,5 км. Целью России в Сумской области является создание зоны безопасности.

До окончательного окружения сил ВСУ у Старого Оскола остается около 2 км.

Российским войскам осталось до Славянска 8-9 км.

Под контролем российских военных находится 96% Константиновки в ДНР.

В Красном Лимане в ДНР осталось освободить 149 домов из 11 тыс.

ВС РФ ежедневно продвигаются в Запорожской области широким фронтом.

Иногда ДРГ Украины просачиваются на территории, занятые российскими войсками, но их быстро ликвидируют.

Украина заплатит за свои преступления в Курской области утратой территории, которая нужна для зоны безопасности.

О контактах с Украиной Власти России поддерживают переговорные контакты с Украиной, у нее есть новые предложения.

Одно из предложений Украины — взаимно прекратить удары вглубь территорий. Ответные удары России вглубь Украины гораздо более мощные и чувствительные.

Украина предложила вести боевые действия только в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, чтобы перебросить туда подразделения, что было бы спасением для Киева.

Спасать киевский режим в планы России не входит.

О договоренностях в Анкоридже В Анкоридже обсуждались возможности завершения украинского конфликта и компромиссы, но никто не ставил никаких подписей.

«Дух Анкориджа» не был обличен в формальные документы.

Американские переговорщики в Анкоридже просили Россию пойти на компромиссы. Москва согласилась пойти на эти договоренности.

Россия ожидает приезда американских переговорщиков после завершения «горячей фазы» событий вокруг Ирана.

Россия готова продолжить обсуждение с США всех модальностей, которые были в Анкоридже.

О Западе Запад стремится к стратегическому поражению России, с повестки дня эти тезисы никто официально не снимал.

С удивлением прочитал приветствие европейскими лидерами применения дронов ВСУ, учитывая удар по старобельскому колледжу.

Сомневаюсь, что европейские лидеры смогли повлиять на позицию Дональда Трампа по Украине.

Россия теперь точно знает, что Украина и Запад не собирались выполнять «Минские соглашения». О Белоруссии У президента Белоруссии Александра Лукашенко нет паники из-за «окриков» Владимира Зеленского.

Россия благодарна Лукашенко за усилия на гуманитарном треке по украинскому направлению, в том числе по обмену пленными.

Лукашенко готов всячески поддерживать решение конфликта на Украине мирными средствами.

Анна Токарева