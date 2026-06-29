В Пакистане ликвидировали 29 боевиков на границе с Афганистаном

Силы безопасности Пакистана провели наземную операцию на пакистано-афганской границе, сообщил министр информации Аттаулла Тарар в соцсети X. Были нанесены «выверенные удары» по укрытиям и убежищам боевиков. По данным властей, было убито 29 человек. Операция была начата в ответ на многочисленные нападения по всей стране, заявил министр. Власти Афганистана пока не прокомментировали произошедшее.

В последние годы в Пакистане наблюдается всплеск нападений боевиков на полицию и силы безопасности, отмечает Associated Press (AP). Власти возлагают вину на пакистанских талибов, известных как «Техрик-е Талибан Пакистан» (ТТП), и союзные группировки боевиков.

Как отмечает AP, за день до этого в Пакистане был атакован региональный штаб военизированного формирования «Рейнджеры» в южном портовом городе Карачи. В здание въехал начиненный взрывчаткой автомобиль, между силами безопасности и нападавшими началась перестрелка. Тогда были убиты трое пакистанских военнослужащих. Одного из нападавших идентифицировали как гражданина Афганистана. Ответственность за то нападение взяла на себя боевая группировка «Джамаат-уль-Ахрар», которая является отколовшимся крылом пакистанского движения «Талибан».