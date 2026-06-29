В Пакистане ликвидировали 29 боевиков на границе с Афганистаном
Силы безопасности Пакистана провели наземную операцию на пакистано-афганской границе, сообщил министр информации Аттаулла Тарар в соцсети X. Были нанесены «выверенные удары» по укрытиям и убежищам боевиков. По данным властей, было убито 29 человек. Операция была начата в ответ на многочисленные нападения по всей стране, заявил министр. Власти Афганистана пока не прокомментировали произошедшее.
В последние годы в Пакистане наблюдается всплеск нападений боевиков на полицию и силы безопасности, отмечает Associated Press (AP). Власти возлагают вину на пакистанских талибов, известных как «Техрик-е Талибан Пакистан» (ТТП), и союзные группировки боевиков.
Как отмечает AP, за день до этого в Пакистане был атакован региональный штаб военизированного формирования «Рейнджеры» в южном портовом городе Карачи. В здание въехал начиненный взрывчаткой автомобиль, между силами безопасности и нападавшими началась перестрелка. Тогда были убиты трое пакистанских военнослужащих. Одного из нападавших идентифицировали как гражданина Афганистана. Ответственность за то нападение взяла на себя боевая группировка «Джамаат-уль-Ахрар», которая является отколовшимся крылом пакистанского движения «Талибан».
Эскалация между Пакистаном и Афганистаном является частью давнего конфликта, усугубившегося после прихода движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) к власти в Афганистане в 2021 году. За это время в Пакистане произошло более 420 терактов, треть которых совершили пакистанские талибы. Пакистан обвиняет Афганистан в укрывательстве боевиков «Техрик-и-Талибан Пакистан» (ТТП, пакистанские талибы), которые продолжают совершать атаки с афганской территории, но Кабул отвергает эти обвинения и призывает Пакистан решать проблемы путем диалога.
Нынешнее обострение не является внезапным и имеет долгую предысторию. В феврале 2026 года Афганистан уже начинал военную операцию против Пакистана в ответ на авиаудары. Тогдашний конфликт, в ходе которого было убито несколько сотен мирных жителей (по данным ООН на январь-март 2026 года), привел к тому, что министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф назвал происходящее «открытой войной» и обвинил Кабул в «превращении Афганистана в колонию Индии».