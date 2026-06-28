Axios: США и Иран договорились прекратить обмениваться обстрелами
США и Иран согласились прекратить взаимные атаки, сообщает Axios со ссылкой на источники. Во вторник, по данным портала, стороны планируют встретиться в столице Катара, чтобы урегулировать спор вокруг судоходства в Ормузском проливе.
Один из источников Axios заявил, что на время продолжения технических переговоров суда смогут перемещаться по морскому коридору беспрепятственно.
США возобновили удары по территории исламской республики позавчера. Американские власти обвиняли Иран в нарушении судоходства в проливе: заявляли, что военные республики продолжают атаковать гражданские суда, которые пытаются там пройти. Тегеран тоже обвинял Вашингтон в нарушении мирного соглашения. Иран заявлял, что имеет полное право контролировать судоходство, и наносил удары по американским базам в ответ.
Переговоры между США и Ираном по урегулированию конфликта и свободному судоходству в Ормузском проливе ведутся уже несколько месяцев, часто через посредников. Ключевым вопросом является толкование меморандума о взаимопонимании, подписанного сторонами 18 июня, который, среди прочего, предусматривал временное прекращение огня и открытие пролива. Однако США настаивают на безусловном свободном проходе судов, в то время как Иран считает возможный проход через пролив только после согласования маршрутов и получения разрешений от Тегерана, интерпретируя соглашение как дающее ему контроль над судоходством.
Разногласия в толковании меморандума уже привели к нескольким инцидентам: Иран атаковал танкеры, следовавшие под панамским и сингапурским флагами, из-за отказа согласовывать маршрут. В ответ американские военные нанесли удары по иранским военным целям в районе Ормузского пролива. Иран в свою очередь нанес ответные удары по американским базам в регионе. Несмотря на эскалацию, обе стороны демонстрируют готовность к продолжению дипломатического процесса, при этом Катар и Пакистан выступают посредниками в этих переговорах. США также готовы были временно снять морскую блокаду иранских портов, хотя оставили за собой право возобновить её при необходимости.