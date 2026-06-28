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Axios: США и Иран договорились прекратить обмениваться обстрелами

США и Иран согласились прекратить взаимные атаки, сообщает Axios со ссылкой на источники. Во вторник, по данным портала, стороны планируют встретиться в столице Катара, чтобы урегулировать спор вокруг судоходства в Ормузском проливе.

Один из источников Axios заявил, что на время продолжения технических переговоров суда смогут перемещаться по морскому коридору беспрепятственно.

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США возобновили удары по территории исламской республики позавчера. Американские власти обвиняли Иран в нарушении судоходства в проливе: заявляли, что военные республики продолжают атаковать гражданские суда, которые пытаются там пройти. Тегеран тоже обвинял Вашингтон в нарушении мирного соглашения. Иран заявлял, что имеет полное право контролировать судоходство, и наносил удары по американским базам в ответ.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Переговоры между США и Ираном по урегулированию конфликта и свободному судоходству в Ормузском проливе ведутся уже несколько месяцев, часто через посредников. Ключевым вопросом является толкование меморандума о взаимопонимании, подписанного сторонами 18 июня, который, среди прочего, предусматривал временное прекращение огня и открытие пролива. Однако США настаивают на безусловном свободном проходе судов, в то время как Иран считает возможный проход через пролив только после согласования маршрутов и получения разрешений от Тегерана, интерпретируя соглашение как дающее ему контроль над судоходством.

Разногласия в толковании меморандума уже привели к нескольким инцидентам: Иран атаковал танкеры, следовавшие под панамским и сингапурским флагами, из-за отказа согласовывать маршрут. В ответ американские военные нанесли удары по иранским военным целям в районе Ормузского пролива. Иран в свою очередь нанес ответные удары по американским базам в регионе. Несмотря на эскалацию, обе стороны демонстрируют готовность к продолжению дипломатического процесса, при этом Катар и Пакистан выступают посредниками в этих переговорах. США также готовы были временно снять морскую блокаду иранских портов, хотя оставили за собой право возобновить её при необходимости.

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