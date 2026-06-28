Axios: США и Иран договорились прекратить обмениваться обстрелами

США и Иран согласились прекратить взаимные атаки, сообщает Axios со ссылкой на источники. Во вторник, по данным портала, стороны планируют встретиться в столице Катара, чтобы урегулировать спор вокруг судоходства в Ормузском проливе.

Один из источников Axios заявил, что на время продолжения технических переговоров суда смогут перемещаться по морскому коридору беспрепятственно.

США возобновили удары по территории исламской республики позавчера. Американские власти обвиняли Иран в нарушении судоходства в проливе: заявляли, что военные республики продолжают атаковать гражданские суда, которые пытаются там пройти. Тегеран тоже обвинял Вашингтон в нарушении мирного соглашения. Иран заявлял, что имеет полное право контролировать судоходство, и наносил удары по американским базам в ответ.