Время первой

Первой участницей 1/8 финала североамериканского чемпионата мира стала одна из его хозяек — сборная Канады. В стартовом раунде play-off, растранжирив кучу моментов, она обыграла в Инглвуде южноафриканцев — 1:0 — благодаря голу, забитому Стивеном Эустакио в самом конце основного времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kirby Lee / Reuters Фото: Kirby Lee / Reuters

Готовились к матчу, открывавшему play-off, расширенный, как и весь североамериканский чемпионат, его участники, кажется, по одной и той же методичке. В ней было написано, что если у вас нет толковых полузащитников, то можно ведь вообще обойтись без середины поля: отправляйте мяч при любой возможности подальше вперед, а там, может, что и срастется. Избалованная французами, испанцами, аргентинцами публика, глядя на то, как команды дисциплинированно и страстно выполняют установку, вскоре приуныла. Напоминало рубку начинающих бильярдистов —когда лишь бы посильнее врезать кием по шару и дождаться счастливого рикошета, устроив на столе хаос.

В южноафриканском исполнении эта нехитрая стратегия смотрелась совсем ужасно, в канадском — еще хоть как-то.

Зато сборная Канады отличалась какой-то чудовищной незадачливостью. Ей время от времени позволяли из бестолковщины вылепить хоть что-то пристойное, но запарывали моменты канадцы с пугающим упрямством.

Лиам Миллар очутился на скорости на углу штрафной. Вариантов — море: хочешь — продвигайся вперед, хочешь — отдавай партнеру. Миллар зачем-то притормозил, пустился в неуклюжую обводку и подарил мяч Мбекелези Мбокази. Джонатана Дэвида забыли прикрыть, когда канадцы подавали угловой. Дэвид, канадская ударная сила в атаке, пробил удивительно коряво.

Дальше — больше. Дерек Корнелиус замыкал навес со стандарта, стоя в гордом одиночестве на линии вратарской. Тут-то уж беды южноафриканцам было никак не миновать. Но Корнелиус макушкой мягко скинул мяч в руки вратарю Ронвену Уильямсу. У своего мягче не вышло бы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lisi Niesner / Reuters Фото: Lisi Niesner / Reuters

Наконец в самом конце первого тайма случилось что-то совсем уж из ряда вон выходящее. Опять сборная ЮАР на подаче с углового расставилась так, словно решила облегчить оппонентам жизнь: мешать не будем. И Уильямс просчитался с выходом. Мойз Бомбито в упор расстреливал практически пустые ворота, но Обри Модиба умудрился вынести мяч с ленточки. При этом с передовой он никуда не делся. Канадцы тут же еще дважды пытались затолкнуть его в ворота. И снова наткнулись на блок.

Еще через минуту Рич Лария, запутавшись в ногах Кхулисо Мудау, попробовал вымолить у арбитра Хуана Педру Пиньейру и VAR пенальти. Пиньейру и техника остались к мольбам равнодушны.

Парад курьезов и неслыханной щедрости продолжился во втором тайме.

Южноафриканцы, с виду оживившиеся, в него вносили свой посильный вклад. Например, ударом Освина Апполиса из чрезвычайно удобного положения, который, конечно, оказался неточным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полузащитник сборной Канады Стивен Эустакио (справа)

Фото: Daniel Cole / Reuters Полузащитник сборной Канады Стивен Эустакио (справа)

Фото: Daniel Cole / Reuters

Но солировали в этом смысле по-прежнему канадцы. Тани Олувасейи продрался сквозь южноафриканских защитников, но не смог проткнуть мяч мимо Уильямса. Вернее, почти проткнул, потому что тот все-таки бодро поскакал в направлении створа. А на него уже набегал, гордо выпятив вперед грудь, Дэвид и видел, наверное, уже свою добычу трепыхающейся в сетке: хватит и касания. Мечты форварда лишил не выключившийся Мбокази, умудрившийся, хоть и находился за спиной оппонента, его опередить.

Дошло, разумеется, до выхода на поле самого известного канадского футболиста Альфонсо Дэвиса. Пропустил из-за тяжелой травмы весь групповой этап, но в этот вечер без него, может, даже и недолеченного, тренер Джесси Марш обойтись не мог. С соблазном вообразить, что Дэвис придумает что-то такое, чего не могут придумать партнеры, бороться было невозможно. Но принципиально лучше, разумеется, не стало. Действия Дэвиса указывали скорее на то, что ему вместо того, чтобы бороздить левый фланг, не помешало бы еще чуть-чуть полечиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lisi Niesner / Reuters Фото: Lisi Niesner / Reuters

Южноафриканцы наверняка уже были уверены в том, что до овертайма уж точно дотянут. Однако в компенсированное время у канадцев прошел выпад справа. Подача Джейкоба Шаффельбурга была такой же беззубой, как и большинство, выполненных канадцами. Но вынос из штрафной достался Стивену Эустакио, а он, приложившись к мячу, сумел не промазать, ввинтил его в угол.

Канадцы вышли в 1/8 финала. На этой стадии они встретятся с победителем матча сборных Нидерландов и Марокко.

Алексей Доспехов