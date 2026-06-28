Путин назвал некритичным дефицит топлива в России

Составлено ИИ-Ассистентъ

В России дефицит топлива стал наиболее острым за последние годы, приведя к его реальному запрету. Оптовые цены на бензин и дизтопливо вдвое превысили показатели начала года, а розничные цены росли выше инфляции. Причинами кризиса в Минэнерго называли рыночную конъюнктуру, а собеседники "Ъ" – сокращение демпферных выплат нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) за поставки топлива на внутренний рынок.

Ситуация усугублялась затяжными ремонтами НПЗ, в том числе внеплановыми из-за атак беспилотников, а также сезонным увеличением спроса на топливо из-за активизации внутреннего туризма и перевозок в новые регионы. В августе 2023 года регионы страны столкнулись с подорожанием топлива и дефицитом нефтепродуктов в рознице. В начале сентября 2023 года министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявлял о риске срыва уборочной кампании и сева озимых из-за нехватки топлива для аграриев. Дополнительные объемы горючего, которые могли бы появиться благодаря запрету на экспорт, нивелируются выпадающими мощностями переработки.

Для стабилизации ситуации правительство вводило запреты на экспорт топливных продуктов, корректировало демпферные выплаты, увеличивало обязательные продажи на бирже и принимало меры против "серого" экспорта. Например, в 2025 году был введен мораторий на обнуление демпфера до мая 2026 года и нулевая пошлина на импорт до середины 2026 года. Эти меры помогли сбить ажиотаж, но рост цен все равно превысил инфляцию.

Ключевой проблемой остается отсутствие запаса прочности в производстве бензина, так как его выпуск лишь немного превышает внутренний спрос. Аналитики предполагают, что значительная часть регионов столкнулась с дефицитом бензина, что привело к многочасовым очередям на автозаправках. Власти даже предлагали отменить ввозные пошлины на импорт топлива для решения этих проблем.