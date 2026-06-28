Путин поручил существенно нарастить производство средств ПВО
Удары ВСУ по критически важной инфраструктуре, в том числе по энергообъектам, создают проблемы для России, заявил президент РФ Владимир Путин. Он поручил быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО.
Владимир Путин
Фото: пресс-служба президента РФ
«Первая задача — это быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО. Постоянно совершенствовать их в соответствии с потребностями в ведении боевых действий, прикрытии соответствующих объектов, с учетом того, что применяется противником, с учетом того, что им передают из той же Европы новые беспилотные летательные аппараты с новыми технологиями»,— сказал господин Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Президент также призвал наладить работу всех структур, участвующих в отражении ударов ракет и беспилотников. «Главная задача здесь — защита людей, гражданского населения, минимизация ущерба для экономики, для отдельных отраслей производства, для промышленности»,— отметил Владимир Путин.
По его словам, все поврежденные в России объекты быстро восстанавливаются. «Возникающие проблемы критического характера не носят. Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности»,— добавил глава государства.
Потребности в вооружении и военной технике существенно растут ввиду проведения СВО, санкционного давления на Россию, увеличения численности вооруженных сил и появления новых подразделений. В связи с этим в России формируется новая госпрограмма вооружений на 2025-2034 годы, и власти направляют дополнительные инвестиции для увеличения выпуска новых образцов вооружения и техники.
Производство многих видов военной техники уже значительно возросло: с 2022 года производство техники связи и РЭБ увеличилось в 12,5 раза, ракетного артиллерийского вооружения - в 9,6 раза, а средств поражения и боеприпасов - более чем в 22 раза. В 2024 году планируется почти вдвое увеличить поставки зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», которые хорошо зарекомендовали себя в ходе боевых действий.