Путин поручил существенно нарастить производство средств ПВО

Удары ВСУ по критически важной инфраструктуре, в том числе по энергообъектам, создают проблемы для России, заявил президент РФ Владимир Путин. Он поручил быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Первая задача — это быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО. Постоянно совершенствовать их в соответствии с потребностями в ведении боевых действий, прикрытии соответствующих объектов, с учетом того, что применяется противником, с учетом того, что им передают из той же Европы новые беспилотные летательные аппараты с новыми технологиями»,— сказал господин Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Президент также призвал наладить работу всех структур, участвующих в отражении ударов ракет и беспилотников. «Главная задача здесь — защита людей, гражданского населения, минимизация ущерба для экономики, для отдельных отраслей производства, для промышленности»,— отметил Владимир Путин.

По его словам, все поврежденные в России объекты быстро восстанавливаются. «Возникающие проблемы критического характера не носят. Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности»,— добавил глава государства.