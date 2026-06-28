Путин пообещал увеличить поставки топлива в Крым

Поставки топлива в Крым будут наращиваться по земле и по морю, сообщил президент России Владимир Путин. По его словам, в регионе есть запас топлива на несколько дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В Крыму сейчас запас нескольких дней, но потребности будут обеспечены. И мы будем наращивать и по земле эти поставки, и по морю. Уверен, что эта задача будет решена»,— сказал господин Путин в интервью Павлу Зарубину.

Владимир Путин назвал дефицит топлива в России некритичным. Он призвал быстрее завершить ремонт объектов топливно-энергетического комплекса и наладить импорт нефтепродуктов для стабилизации ситуации.