Путин пообещал увеличить поставки топлива в Крым
Поставки топлива в Крым будут наращиваться по земле и по морю, сообщил президент России Владимир Путин. По его словам, в регионе есть запас топлива на несколько дней.
Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«В Крыму сейчас запас нескольких дней, но потребности будут обеспечены. И мы будем наращивать и по земле эти поставки, и по морю. Уверен, что эта задача будет решена»,— сказал господин Путин в интервью Павлу Зарубину.
Владимир Путин назвал дефицит топлива в России некритичным. Он призвал быстрее завершить ремонт объектов топливно-энергетического комплекса и наладить импорт нефтепродуктов для стабилизации ситуации.