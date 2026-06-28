У России нет претензий на Сумскую область Украины, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, задача Вооруженных сил России на сумском и волчанском направлениях заключается в создании зоны безопасности вдоль границ РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Каких-то политических планов в отношении этого города и региона в целом у нас нет. Будем ориентироваться на предложения Минобороны и Генштаба. Войска на этом направлении действуют активно, решительно, идут быстрыми темпами»,— сказал господин Путин в интервью Павлу Зарубину. Российским войскам осталось около 10,5 км до города Сумы, добавил российский президент.

Владимир Путин назвал главной задачей Вооруженных сил России — полностью занять территорию Донбасса и Новороссии. По словам президента, российские войска находятся в 2-4 км к западу от Купянска Харьковской области. «Противник уже предпринял ряд контратак, успеха не имел»,— отметил глава государства.