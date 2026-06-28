Путин назвал целью ВС РФ в Сумской области создание зоны безопасности
У России нет претензий на Сумскую область Украины, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, задача Вооруженных сил России на сумском и волчанском направлениях заключается в создании зоны безопасности вдоль границ РФ.
Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Каких-то политических планов в отношении этого города и региона в целом у нас нет. Будем ориентироваться на предложения Минобороны и Генштаба. Войска на этом направлении действуют активно, решительно, идут быстрыми темпами»,— сказал господин Путин в интервью Павлу Зарубину. Российским войскам осталось около 10,5 км до города Сумы, добавил российский президент.
Владимир Путин назвал главной задачей Вооруженных сил России — полностью занять территорию Донбасса и Новороссии. По словам президента, российские войска находятся в 2-4 км к западу от Купянска Харьковской области. «Противник уже предпринял ряд контратак, успеха не имел»,— отметил глава государства.
Заявление президента Владимира Путина о создании зоны безопасности в Сумской области Украины для защиты приграничных регионов России не является новым. Россия начала создавать такую зону еще в 2023 году. Работа по расширению буферной зоны активно ведется вдоль российско-украинской границы, включая Сумскую, Харьковскую и Днепропетровскую области.
По сообщениям Минобороны РФ и начальника Генштаба Валерия Герасимова, российские войска продолжают продвижение в этих регионах, занимая населенные пункты и расширяя контроль над территориями. Глубина зоны безопасности в Сумской области, по разным данным, составляет от 8 до 16 км, а общая полоса безопасности в Сумской области достигает около 60 км по линии фронта по состоянию на конец 2025 года. Эти действия направлены на оттеснение противника от государственной границы и обеспечение безопасности мирного населения приграничных российских регионов. При этом, российская сторона заявляла, что на данный момент не ставит целью захват областного центра Сумы.