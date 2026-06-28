Путин рассказал о новых предложениях Украины по урегулированию конфликта
Власти России поддерживают переговорные контакты с Украиной, сообщил президент РФ Владимир Путин. Он добавил, что российская сторона внимательно относится к каждому предложению Украины по урегулированию конфликта.
Владимир Путин
Фото: пресс-служба президента РФ
«Контакты есть, они налажены по нескольким направлениям, по нескольким линиям. Секретов никаких я не вижу. Есть новые предложения»,— сказал господин Путин журналисту Павлу Зарубину.
Одно из предложений Украины — взаимно прекратить удары вглубь территорий, сообщил Владимир Путин. «Понятно почему делается это предложение, потому что наши ответные удары вглубь территории Украины гораздо более мощные, чувствительные и, прямо скажем, разрушительные, приводят к действительно серьезным последствиям для киевского режима»,— отметил президент.
Кроме того, Украина предложила России вести боевые действия только в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. «В условиях катастрофического дефицита личного состава, ВСУ, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением, но спасать киевский режим в наши планы не входит»,— сказал господин Путин.
Заявления президента России Владимира Путина о новых предложениях Украины по урегулированию конфликта продолжают серию высказываний о готовности Москвы к переговорному процессу. Россия неоднократно заявляла, что не отказывалась от переговоров с Украиной, отмечая, что украинская сторона сама прекратила контакты, в том числе подписав декрет, запрещающий вести переговоры с действующим российским президентом. Российская сторона считает мирные предложения Украины «ультиматумами», а позицию Киева не готовой к серьёзному диалогу с учётом «сложившихся геополитических реалий» и ситуации «на земле».
Президент Путин утверждал, что Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию конфликта, но на условиях, которые включают вывод украинских войск из Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ от вступления в НАТО и фиксацию статуса Крыма, Севастополя и упомянутых регионов как части РФ. Эти требования были названы частью мирного предложения, хотя Киев и западные страны расценивают их как неприемлемые.
Переговорные контакты между Россией и Украиной продолжаются, хотя и без видимого прогресса с 2022 года. Ранее, в марте 2022 года, в Стамбуле делегации сторон добились предварительных договорённостей, включавших нейтральный статус Украины, но затем Киев вышел из процесса. Россия продолжает подчеркивать, что «усталость от войны сказывается на обеих сторонах», и призывает к вдумчивому рассмотрению своих инициатив, указывая на то, что «нигилизм в отношении мирных предложений не будет длиться вечно».