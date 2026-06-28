Путин рассказал о новых предложениях Украины по урегулированию конфликта

Власти России поддерживают переговорные контакты с Украиной, сообщил президент РФ Владимир Путин. Он добавил, что российская сторона внимательно относится к каждому предложению Украины по урегулированию конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Контакты есть, они налажены по нескольким направлениям, по нескольким линиям. Секретов никаких я не вижу. Есть новые предложения»,— сказал господин Путин журналисту Павлу Зарубину.

Одно из предложений Украины — взаимно прекратить удары вглубь территорий, сообщил Владимир Путин. «Понятно почему делается это предложение, потому что наши ответные удары вглубь территории Украины гораздо более мощные, чувствительные и, прямо скажем, разрушительные, приводят к действительно серьезным последствиям для киевского режима»,— отметил президент.

Кроме того, Украина предложила России вести боевые действия только в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. «В условиях катастрофического дефицита личного состава, ВСУ, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением, но спасать киевский режим в наши планы не входит»,— сказал господин Путин.