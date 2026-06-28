Распродажа автопарка Каменска-Шахтинского не состоялась из-за неявки покупателей

Городские власти Каменска-Шахтинского не сумели реализовать на публичных торгах пять единиц изношенной муниципальной техники — в том числе два автобуса ЛиАЗ и машину для вывоза мусора — несмотря на минимальные стартовые цены, не превышающие 240 тыс. руб. за единицу, следует из данных системы ГИС Торги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Комитет по управлению имуществом Каменска-Шахтинского признал июньские торги по реализации муниципальной техники несостоявшимися: ни одна заявка на участие в аукционе подана не была, а в официальной документации зафиксировано полное отсутствие допущенных участников. Рассмотрение заявок планировалось на 19 июня 2026 года.

На площадку было выставлено пять транспортных средств из городского парка. Два автобуса марки ЛиАЗ-525636, выпущенных в 2010 году, предлагались по стартовой цене 240,4 тыс. руб. каждый. Автобус ПАЗ 320401-01 2007 года производства оценили в 110,5 тыс. руб. Комбинированная коммунальная машина 2006 года была выставлена за 225,3 тыс. руб., мусоровоз — за 100,5 тыс. руб.

Скромный ценник свидетельствует о техническом состоянии лотов. Региональные издания, публиковавшие фотографии и материалы аукциона, фиксировали у машин видимые механические повреждения, следы коррозии и общий значительный износ. Фактически речь шла не об эксплуатационно пригодном транспорте, а об имуществе, утратившем практическую ценность и подходящем скорее для разборки на запчасти или узкоспециализированного хозяйственного применения.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в донском регионе за неделю вновь выросли цены на автомобильное топливо, согласно официальным данным Росстата. Средняя стоимость марки АИ-92 увеличилась на 1,42 руб. и достигла 69,15 руб. за литр. Бензин АИ-95 подорожал на 1,28 рубля — до 76,01 руб. за литр. Наиболее заметно за неделю прибавило в цене дизельное топливо — на 1,5 руб., до 78,8 руб. за литр. На практике цены на автомобильное топливо имеют уже не приоритетное значение, главное — его наличие.

Станислав Маслаков