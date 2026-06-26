В погоне за литром

В Ростовской области за неделю вновь выросли цены на автомобильное топливо, согласно официальным данным Росстата. Средняя стоимость марки АИ-92 увеличилась на 1,42 руб. и достигла 69,15 руб. за литр. Бензин АИ-95 подорожал на 1,28 рубля — до 76,01 руб. за литр. Наиболее заметно за неделю прибавило в цене дизельное топливо — на 1,5 руб., до 78,8 руб. за литр. На практике цены на автомобильное топливо имеют уже не приоритетное значение, главное — его наличие. Корреспондент «Ъ-Ростов» присоединился к поискам бензина в столице Дона и посмотрел, как живет Ростов в условиях топливного кризиса. Подробности — в репортаже издания.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Время ожидания к «пистолету» зачастую начинается от 40 минут, говорят владельцы машин

Фото: Константин Соловьев Время ожидания к «пистолету» зачастую начинается от 40 минут, говорят владельцы машин

Фото: Константин Соловьев

Привычно заполненные хаотично припаркованными автомобилями правые полосы в последние недели в Ростове-на-Дону стали выглядеть стройнее — в ряд выстроены машины, которые ждут в километровой очереди на АЗС, и каждый водитель старается не упустить место, сокращая дистанцию к соседу. Такая картина наблюдается на проспекте Шолохова, в стороне, ведущей в сторону центра города. На этом проспекте соседствуют две заправки — «Лукойл» и «Газпром». На первый взгляд может показаться, что вереница красных фар, которые периодически моргают, означая использование тормоза, выстроилась к заправке «Лукойл», однако с мерой продвижения вперед ситуация в корни меняется. На первой заправке топлива нет — очередь выстроена к следующей АЗС.

Ситуация начинает казаться привычной. Автомобильные заторы к АЗС наблюдаются в разных районах Ростова-на-Дону не в часы пик. В некоторых случаях они перекрывают полосы для маневров. К примеру, разворот перед вокзалом «Ростов-Главный» и автовокзалом напротив него или разворотом в центральную часть города с выезда в сторону Москвы, кольцом на площади «Энергетиков» — здесь накапливаются десятки машин даже в ожидании бензовоза. По словам владельцев машин, с которыми пообщался корреспондент, время ожидания к «пистолету» зачастую начинается от 40 минут.

Первые признаки переходящего дефицита топлива с Крымского полуострова были отмечены на Дону в начале июня.

Заместитель губернатора Игорь Сорокин в посте от 8 июня сообщил, что перебои с топливом возможны на мелких АЗС, а крупные сети продолжают работу в штатном режиме. Перебои, по словам господина Сорокина, были связаны с потоком туристов к черноморскому побережью и новым регионам. В свою очередь, дополнительным объемом стало потребление дизельного топлива, выделяемого аграрному сектору во время страды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автомобильные заторы к АЗС наблюдаются в разных районах Ростова-на-Дону и не в часы пик

Фото: Константин Соловьев Автомобильные заторы к АЗС наблюдаются в разных районах Ростова-на-Дону и не в часы пик

Фото: Константин Соловьев

Корреспондент «Ъ-Ростов» во время поездки замечает сравнимо небольшую очередь к станции Flash – сети заправок, работающих в автоматическом режиме без оператора. Цены на АИ-95 выше, чем у конкурентов примерно на 10 руб., однако пробка на перекрестке дорог заметно меньше.

На станции назревает конфликт — часть очереди возмущена задержкой одного из автолюбителей возле колонки. Причиной недовольства становится багажник машины, который заполнен пластиковыми канистрами с топливом.

Тем не менее, соседняя очередь к колонке продвигается и прямо перед машиной корреспондента редакции бензин заканчивается. Об этом оповещает голос дистанционного оператора: «Уважаемые водители! Топливо закончилось!». С оператором пытаются договориться: «Ну, хотя бы мою заправьте чем есть». Некоторые водители все равно пытаются вставить «пистолет» в бак. Женский голос непреклонен: топлива нет.

В разговоре с корреспондентом жительница Ростова-на-Дону поделилась, что дефицит топлива наблюдается и в ближайших крупных городах. К примеру, в Новочеркасске.

«Замечаю, что заправки полностью перегружены, пробки стоят практически всегда. Машины стоят на полосах движения, как мне кажется, часами, потому что собираются пробки до километра, метров 500 точно. Такая ситуация и в городе Новочеркасске на выезде, и в городе Ростове»,— поделилась ростовчанка, работающая в Новочеркасске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дефицит топлива наблюдается, по словам водителей, наблюдается и в ближайших крупных городах. К примеру, в Новочеркасске

Фото: Константин Соловьев Дефицит топлива наблюдается, по словам водителей, наблюдается и в ближайших крупных городах. К примеру, в Новочеркасске

Фото: Константин Соловьев

Кризис топлива отразился не только на личном транспорте. Часть перевозчиков также сообщала о перебоях и возможной корректировки выхода машин на маршруты. Министр транспорта Ростовской области Алена Беликова на пресс-конференции с журналистами рассказала, что проблемы с нехваткой топлива у автотранспортных предприятий Ростова-на-Дону удавалось урегулировать в течение часа — при условии, что руководство компаний своевременно обращалось в органы власти. По ее словам, основная трудность состояла в том, что предприятия запаздывали с информированием о возникших проблемах. Ограничения при этом вводились непосредственно топливными провайдерами и поставщиками. Министр провела параллель между сложившейся ситуацией и периодически возникавшим в России дефицитом гречки с сопутствующим ростом цен, который в том числе провоцировался ажиотажным спросом населения.

Еще одной увеличившейся статьей расхода для жителей Ростова-на-Дону стали цены на такси. Местные жители в диалоге с корреспондентом «Ъ-Ростов» поделились, что цены выросли примерно в два раза. К примеру, чтобы добраться из центра города в спальный район Западного жилого массива ночью, ростовчане могут заплатить до тысячи рублей. В момент написания материала поездка с улицы Пушкинской к центру «Западного», продолжительностью девять минут, днем стоила 690 руб. Ситуацию ростовчане уже сейчас сравнивают с зимним транспортным коллапсом.

Константин Соловьев