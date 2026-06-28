«Яроблводоканал» возглавил Александр Топалов

Генеральным директором государственного предприятия Ярославской области «Яроблводоканал» назначен Александр Топалов. Об этом сообщили в производственно-техническом подразделении предприятия «Теплоресурс Рыбинск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Топалов (слева)

Фото: Теплоресурс Рыбинск, «Вконтакте» Александр Топалов (слева)

Фото: Теплоресурс Рыбинск, «Вконтакте»

Господин Топалов в 2014 году руководил ООО «ГЭС-Проект» в Нижневартовске, с апреля 2026 года являлся главой АО «Яркоммунсервис» в Ярославле.

С ноября 2025 года обязанности гендиректора «Яроблводоканала» исполнял Артем Корзинин. Он продолжит работу на предприятии в должности первого заместителя. За 2025 и 2026 годы руководитель предприятия меняется в четвертый раз.

Алла Чижова