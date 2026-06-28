В Ярославле вандалы повредили катамараны в парке

В Ярославле в парке 30-летия Победы вандалы повредили катамараны. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Он пояснил, что аттракцион только готовили к открытию. Господин Молчанов пообещал, что виновников установят и привлекут к ответственности. Произошедшее мэр назвал обесцениванием общего труда и бюджетных денег.

«Призываю беречь плоды этого труда. Уважение к городскому имуществу и забота о чистоте — это не просто правила, а проявление нашей общей культуры и ответственности перед соседями. Только вместе мы сможем сделать наш город местом, где приятно жить и отдыхать»,— написал Артем Молчанов.

Открытие аттракциона было анонсировано еще в апреле этого года. Предполагается, что желающие смогут взять катамараны в прокат для прогулки по пруду.

Алла Чижова