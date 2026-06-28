Ярославскую область утром атаковали БПЛА

Ярославская область утром 28 июня подверглась атаке украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем канале в «Максе».

Беспилотная опасность была объявлена в 6:06. В 6:23 губернатор сообщил о том, что перекрыт выезд из Ярославля.

«В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной»,— написал Михаил Евраев в «Максе».

В 7:15 губернатор сообщил, что перекрытие снято, движение возобновлено. Глава региона предупредил ярославцев о том, что на территории области могут находится фрагменты беспилотников. В 8:04 режим беспилотной опасности был снят. Ограничения на полеты утром 28 июня вводились в аэропорту Туношна, их сняли в 8:10.

Антон Голицын