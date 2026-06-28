Главные новости к утру 28 июня

США нанесли удары по военным объектам Ирана.

Иран атаковал американскую базу в Кувейте и порт ВМС США в Бахрейне.

В Славянске-на-Кубани загорелся НПЗ из-за падения обломков беспилотника, погиб один человек.

В Курск прибыли возвращенные из украинского плена мирные жители.

WSJ оценила ущерб от ударов Ирана по американской базе в Бахрейне в $400 млн. Общий ущерб всем американским базам от Ирана аналитики оценивают в сумму от $2,2 млрд до $5,1 млрд. США, по данным WSJ, планируют возможность реорганизации баз.

Бывший директор и научный руководитель Института научной информации по общественным наукам РАН Юрий Пивоваров (внесен Минюстом в реестр иноагентов) заочно приговорен к семи годам колонии общего режима.

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