Определились все пары play-off ЧМ-2026 по футболу

Закончился групповой этап чемпионата мира по футболу. По его итогам определились следующие пары соперников:

ЮАР – Канада;

Бразилия – Япония;

Германия – Парагвай;

Нидерланды – Марокко;

Кот-д’Ивуар – Норвегия;

Франция – Швеция;

Мексика – Эквадор;

Англия – ДР Конго;

Бельгия – Сенегал;

США – Босния и Герцеговина;

Испания – Австрия;

Португалия – Хорватия;

Швейцария – Алжир;

Австралия – Египет;

Аргентина – Кабо-Верде;

Колумбия – Гана.

Матч между ЮАР и Канадой пройдет уже сегодня. Игра начнется 22:00 по московскому времени.

Подробнее — в материале «Ъ» «Отцепление Ирана».