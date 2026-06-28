Определились все пары play-off ЧМ-2026 по футболу
Закончился групповой этап чемпионата мира по футболу. По его итогам определились следующие пары соперников:
- ЮАР – Канада;
- Бразилия – Япония;
- Германия – Парагвай;
- Нидерланды – Марокко;
- Кот-д’Ивуар – Норвегия;
- Франция – Швеция;
- Мексика – Эквадор;
- Англия – ДР Конго;
- Бельгия – Сенегал;
- США – Босния и Герцеговина;
- Испания – Австрия;
- Португалия – Хорватия;
- Швейцария – Алжир;
- Австралия – Египет;
- Аргентина – Кабо-Верде;
- Колумбия – Гана.
Матч между ЮАР и Канадой пройдет уже сегодня. Игра начнется 22:00 по московскому времени.
Подробнее — в материале «Ъ» «Отцепление Ирана».