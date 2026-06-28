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Определились все пары play-off ЧМ-2026 по футболу

Закончился групповой этап чемпионата мира по футболу. По его итогам определились следующие пары соперников:

  • ЮАР – Канада;
  • Бразилия – Япония;
  • Германия – Парагвай;
  • Нидерланды – Марокко;
  • Кот-д’Ивуар – Норвегия;
  • Франция – Швеция;
  • Мексика – Эквадор;
  • Англия – ДР Конго;
  • Бельгия – Сенегал;
  • США – Босния и Герцеговина;
  • Испания – Австрия;
  • Португалия – Хорватия;
  • Швейцария – Алжир;
  • Австралия – Египет;
  • Аргентина – Кабо-Верде;
  • Колумбия – Гана.

Матч между ЮАР и Канадой пройдет уже сегодня. Игра начнется 22:00 по московскому времени.

Подробнее — в материале «Ъ» «Отцепление Ирана».

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