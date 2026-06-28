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В Краснодарском крае погиб человек из-за упавших обломков БПЛА

В Славянске-на-Кубани при падении обломков БПЛА погиб один человек, сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В городе были повреждены несколько домов, произошел пожар на территории НПЗ. Кроме того, была повреждена линия электропередачи и газовая труба, добавил он.

Обломки БПЛА упали и в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района, сообщил губернатор в Telegram. В населенном пункте из-за этого были повреждены несколько частных домов — один человек пострадал.

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