Экс-научрук ИНИОН РАН и иноагент Юрий Пивоваров заочно приговорен к семи годам

Гагаринский суд Москвы заочно приговорил бывшего директора и научного руководителя Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН Юрия Пивоварова (внесен Минюстом в реестр иноагентов) к семи годам колонии общего режима. Согласно тексту судебного решения, с которым ознакомился ТАСС, ученого также оштрафовали на 750 тыс. рублей.

Юрия Пивоварова (признан иноагентом) признали виновным в растрате бюджетных средств института и мошенничестве с использованием служебного положения. Следствие установило, что экс-руководитель фиктивно устроил в штат двух сотрудников, которые фактически не выполняли никаких обязанностей, но регулярно получали зарплату. Ущерб от этой схемы оценили в 1,5 млн руб. В приговоре также отмечается, что осужденный присвоил государственные деньги, которые выделялись из бюджета ИНИОН на оплату услуг различных подрядных организаций.

Юрий Пивоваров (признан иногаентом) возглавлял институт с 1998 по 2015 год, после чего занял пост его научного руководителя. Уголовное дело в отношении него было возбуждено еще в 2017 году. Раньше он находился под подпиской о невыезде, но потом ему разрешили покинуть страну для лечения в Израиле. Не живет в России с 2022 года. Его признали иноагентом в 2025-м.