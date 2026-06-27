В Ростовской области выписали из больницы восемь пострадавших при атаке на музей

Восемь из десяти человек, госпитализированных днем 27 июня в результате прилета БПЛА на территорию музейного комплекса «Самбекские высоты» в Неклиновском районе, выписаны из больницы. Об этом в своем канале в МАХ сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный канал губернатора Ростовской области Фото: Официальный канал губернатора Ростовской области

«Двое, среди них семилетняя девочка, пока остаются в больницах, — констатировал глава региона. — Как доложил министр здравоохранения Наири Варданян, состояние пациентов стабильное. Выражаю искреннее сочувствие пострадавшим, желаю скорейшего выздоровления».

По словам заместителя губернатора Андрея Фатеева, который в течение дня находился на месте происшествия, в музейном комплексе повреждены кровля, фасад и внутренние помещения информационно-выставочного центра. Завтра на территории «Самбекских высот» начнутся работы по ликвидации последствий атаки. К работе также подключатся специалисты минкульта и минстроя региона, которые оценят масштаб повреждений и примут решение о возобновлении работы музея.

«Напомню, сама экспозиция не пострадала. Возможно, повреждено мультимедийное оборудование. Пока музейный комплекс приостановил работу», — написал Юрий Слюсарь.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в результате воздушной атаки на «Самбекские высоты» различные ранения получили 12 человек, 10 из которых были госпитализированы. По факту нанесения ВСУ прицельного удара по музейному комплексу Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Владимир Андреев