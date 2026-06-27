В Ростовской области 30-летний мужчина утонул во время купания

В Родионово-Несветайском районе Ростовской области утонул 30-летний отдыхающий. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

По оперативным данным, трагедия произошла на реке Большой Несветай в Родионово-Несветайской слободе. Во время купания мужчина нырнул под воду и пропал из виду. Спустя сутки тело обнаружили водолазы поисково-спасательной службы.

Сотрудники МЧС напомнили, что отдыхающим лицам нельзя лезть в воду в состоянии алкогольного опьянения, нырять с мостов и обрывов, плавать в непроверенных и не оборудованных для этого местах. Отдельно спасатели обратились к родителям с просьбой следить за детьми, «даже на мелководье не упускать их из виду».

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в селе Гаевка Неклиновского района Дона спасатели извлекли из акватории Миусского лимана тело женщины.

Ефим Мартов