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В Неклиновском районе из Миусского лимана извлекли тело женщины

В селе Гаевка Неклиновского района спасатели извлекли из акватории Миусского лимана тело женщины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Личность погибшей устанавливается. Обстоятельства происшествия выясняются, на месте проводятся следственные мероприятия.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что следователи возбудили уголовное дело после гибели трехлетнего ребенка в одном из аквапарков Батайска.

Константин Соловьев

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