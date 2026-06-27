Угроза БПЛА была введена днем 27 июня в Новороссийске

В Новороссийске днем 27 июня отменили режим беспилотной опасности, действовавший на территории города. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Во время действия угрозы жителей и гостей Новороссийска призывали соблюдать меры безопасности: не подходить к окнам, укрываться в помещениях без окон или со сплошными стенами, а на улице — в подземных переходах, на парковках или в цокольных этажах зданий. Также власти рекомендовали не использовать автомобили в качестве укрытия и не находиться у стен многоквартирных домов.

Режим беспилотной опасности был снят в 15:14 после стабилизации обстановки.

Как писал «Ъ-Кубань», дежурные средства ПВО в ночь на 27 июня отразили массированную атаку украинских БПЛА, уничтожив 175 дронов самолетного типа над регионами России, в том числе над Краснодарским краем и акваторией Черного моря.

Анна Гречко