В Ростове выбрали проект реконструкции фонтана на площади Ленина

В голосовании за проект фонтана и зоны отдыха перед гостиницей «Амакс» на площади Ленина победил вариант ростовских архитекторов во главе с Александром Ломтевым. Отрыв от ближайшего конкурента составил 1,2% (37,3% против 36,1% голосов).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Голосование за проект проходило сайте «Активный ростовчанин», в нем приняло участие более 5 тыс. ростовчан. По замыслу авторов проект будем максимально приближен к историческому: с каскадами, террасами с фонтанами, садовым лабиринтом, детскими площадками, фотозонами и вечерней подсветкой.

Пространство будет адаптировано для маломобильных людей.

Наталья Белоштейн