Глава Таганрога сообщила об угрозе применения беспилотников

Объявлена угроза применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Таганрогу. Об этом на своей странице в МАХ сообщила глава города Светлана Камбулова.

«Категорически запрещается вести фото- и видеосъемку, – подчеркнула градоначальник. – В случае обнаружения БПЛА сообщите в полицию или в службу экстренного реагирования – 112».

Госпожа Камбулова попросила горожан проявлять осторожность, не паниковать и сохранять спокойствие.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в ночь с 26 на 27 июля вражеские дроны военные уничтожили над шестью муниципалитетами Дона и Таганрогским заливом.

Ефим Мартов