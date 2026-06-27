В Ярославле в ночной аварии погиб мотоциклист

27 июня 2026 года в Ярославле на Костромском шоссе произошла авария со смертельным исходом: водитель мотоцикла Reser погиб после столкновения с автомобилем Nissan Almera. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

ДТП произошло в 0:43 в районе поселка Великий. По данным предварительного расследования, мужчина 1977 года рождения за рулем иномарки при повороте налево не уступил дорогу мотоциклисту, двигавшемуся в том же направлении. В результате столкновения водитель мотоцикла 1994 года рождения получил травмы, несовместимые с жизнью.

Специалисты Госавтоинспекции проводят проверку на месте происшествия для установления всех деталей случившегося и обстоятельств ДТП. Госавтоинспекция Ярославской области призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, так как от их действий зависят жизни участников движения.

Антон Голицын