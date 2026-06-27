В Анапе спустя 11 часов отменили угрозу атаки БПЛА

В Анапе отменили режим беспилотной опасности спустя примерно 11 часов после его введения. Об этом сообщила администрация курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Угрозу атаки БПЛА на территории города объявляли дважды в течение дня. По информации мэрии, в настоящее время опасность для жителей и гостей курорта отсутствует.

Ранее режим беспилотной опасности также вводился на территории Краснодарского края в ночь на 27 июня. Утром власти сообщили о его отмене.

Анна Гречко