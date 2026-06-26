Лидер «Справедливой России» опроверг информацию о дефиците топлива в стране

В России создали искусственный дефицит топлива на автозаправочных станциях (АЗС) при наличии необходимого для потребления объема бензина, заявил председатель «Справедливой России», руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов в ходе разговора с журналистами в Екатеринбурге. «Я официально говорю: бензин в стране есть. Кто-то хочет наварить на ровном месте. Один нефтеперерабатывающий завод (ПНЗ) там долбанули, но это один НПЗ. Бензин есть»,— подчеркнул парламентарий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Миронов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Сергей Миронов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

С этим господин Миронов признал, что проблемы с наличием топлива испытывает Крым. По его словам, ранее он рассчитывал отправить в город-курорт Евпатория на западе полуострова парализованных больных, однако дефицит помешал планам. «Мы купили путевки, билеты на поезд, но пришлось отказываться. В санатории воды нет, газа нет, света нет, и люди там мучаются. Понятно, что эти сволочи (Вооруженные силы Украины. — "Ъ-Урал") долбят»,— сказал он.

Дефицит бензина в России наблюдается с начала июня. Сейчас более чем в 30 регионах введены ограничения на продажу топлива. Крупные нефтяные компании задействовали ранее неиспользуемые резервы. Впрочем, вице-премьер Александр Новак заявил, что объемов топлива на российском рынке хватает, ключевая пробелам заключается в логистике. По его словам, сейчас власти перестраивают схемы доставки с учетом потребностей регионов, что потребует «какого-то времени». Господин Новак подчеркнул, что с этим «ажиотаж» искусственно поднял спрос на 20-30%.

Об ограничении продажи топлива заявили во всех шести регионах Уральского федерального округа (УрФО): 23 июня сообщения об этом выпустили власти Тюменской области (разрешили покупать до 40 л бензина), ХМАО и ЯНАО (от 40 до 70 л топлива на частных АЗС), 24 июня — Курганской области (до 40 л бензина), 25 июня — Кыштыма Челябинской области (введен полный запрет), 26 июня — Свердловской области.

Василий Алексеев