В Липецкой области продлили ограничения на продажу топлива

По решению регионального оперштаба в Липецкой области на неопределенный срок продлили ограничения на продажу бензина. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале, уточнив, что меры позволят «не допустить нового резкого вымывания топлива с АЗС». Изначально ограничения должны были действовать с 23 по 28 июня включительно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Ежедневно контролируем поставки, остатки и проблемные точки. Если положительная динамика сохранится, будем готовы пересмотреть ограничения»,— отметил господин Артамонов.

Напомним, ограничения касаются объема отпуска бензина: физлица могут приобретать не более 30 литров за раз и только в бак автомобиля. При этом ограничения на продажу дизельного топлива не вводятся.

Ситуацию с бензином обсудили на сегодняшнем заседании оперштаба. По словам губернатора, за последние сутки «по крупным сетям есть движение в правильную сторону». Так, «Роснефть», на заправки которой в последние дни легла основная нагрузка, увеличила количество бензовозов. В связи с этим ситуация по поставкам топлива улучшилась. Накануне губернатор отметил нехватку спецтранспорта и выразил готовность помочь операторам заправок с решением проблемы. Позитивную динамику власти наблюдают и на площадках «Лукойла». Там бензин доставили на точки, которые фактически не работали несколько дней. «Это частично помогло разгрузить ситуацию. Рассчитываем, что компания удержит темп по обеспечению своих АЗС топливом»,— отметил глава региона.

Также на заседании зампрокурора региона Александр Хвостов объявил ряду руководителей операторов заправок предостережения о недопустимости нарушений требований законодательства в сфере ценообразования и защиты прав потребителей.

На прошлых выходных Игорь Артамонов сообщал о перебоях с отдельными марками топлива на ряде заправок в Липецке, Ельце и округах региона. За день до этого «Ъ-Черноземье» рассказывал, что господин Артамонов и глава регионального УФАС Ирина Поткина договорились об усиленной совместной работе по вопросу роста цен на бензин.

Накануне стало известно, что липецкая Единая диспетчерская служба начала принимать сообщения о нелегальной торговле бензином. Речь идет о продаже топлива в канистры или торговле с рук. Сегодня Липецкстат опубликовал данные об ускорении роста цен на топливо в регионе.

Подробнее о топливном кризисе в макрорегионе — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова