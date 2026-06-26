Ускорился рост цен на бензин и дизельное топливо в Липецкой области

По данным Липецкстата, в регионе ускорился рост цен на автомобильный бензин марки АИ-92 и дизельное топливо. По состоянию на 22 июня АИ-92 в среднем стоил на заправках 67,46 руб. за литр. Прибавка к стоимости за неделю составила 3,42% — к 15 июня он стоил 65,24 руб. При этом в период с 8 по 15 июня марка подорожала на 1,11%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Цена на дизель в регионе к 22 июня достигла 80,51 руб., увеличившись за неделю на 4,01% (было 77,4 руб.). По итогам предыдущей семидневки фиксировали рост стоимости топлива на 1,25% (76,45 руб. на 8 июня).

Стоимость литра АИ-95 в Липецкой области к этому понедельнику составила 71,6 руб. Средняя цена марок АИ-98 и выше зафиксирована на уровне 95,56 руб. Рост по этим позициям за прошлую неделю, по информации Липецкстата, был незначительным.

В целом в регионе с 1 июня фиксируют еженедельный рост цен на автомобильный бензин и дизель. В первые две недели месяца увеличение показателя по каждой позиции не превышало 1%.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», накануне, 25 июня, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что одной из проблем на топливном рынке региона является нехватка бензовозов у операторов АЗС. По словам господина Артамонова, в обычном режиме, даже с учетом летнего роста потребления, этого парка хватало, но сейчас резко вырос спрос , и «компании не успевают так быстро довозить топливо на заправки».

В Липецкой области до 28 июня включительно установлено ограничение на продажу бензина. Физические лица могут приобрести не более 30 литров за раз и только в бак автомобиля. При этом ограничений на отпуск дизельного топлива не вводилось. Единая диспетчерская служба (ЕДС) региона ранее начала принимать от жителей жалобы на нелегальной торговле бензином — речь идет о продаже топлива в канистры или торговле с рук.

Какие топливные ограничения сейчас установлены в макрорегионе — в материале «Ъ-Черноземье».

Денис Данилов