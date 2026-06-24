Запасы сходят на нефть

В регионах Черноземья с конца минувшей недели обострилась ситуация на рынке топлива. На отдельных АЗС фиксируются перебои с поставками отдельных марок бензина, на других — с опережением рынка растут цены, а повышенный спрос приводит к очередям на оставшихся станциях. Воронежские власти заявили об ограничениях на отпуск топлива в баки по городу и в области, курские — запретили заправку в тары. Федеральные бренды АЗС установили лимиты на отпуск и в других регионах. Источники «Ъ-Черноземье» на рынке сообщают о росте цен на бирже, наиболее заметном — на дизельное топливо. Эксперты говорят о «локальной» нехватке горючего, отмечая при этом, что анонсированное начало выпуска топлива по устаревшему стандарту «Евро-3» вряд ли существенно повлияет на ситуацию.

Проблемы на одних АЗС по цепочке отражаются на других участниках рынка

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Воронежской области крупные сети АЗС с этой недели начали «контролировать отпуск топлива», заявили в правительстве региона. То есть — вводить лимиты для покупателей. При этом запас АИ-95, АИ-92, а также дизельного топлива на АЗС федеральных сетей оценен как «достаточный». «Временное отсутствие на конкретных заправочных станциях» топлива связано, как уверяют власти, с «логистическими вопросами» и повышением спроса.

С 23 июня на воронежских АЗС «Лукойл» введены «временные ограничения»: в городе в бак отпускаются за раз по 30 л бензина и 60 л дизеля, на трассе — по 60 и 200 л соответственно. В любые емкости, канистры «Лукойл» горючее в Воронежской области не продает, убедился корреспондент «Ъ-Черноземье», посетивший несколько АЗС сети. Как в Черноземье боролись с нехваткой топлива осенью По заявлению чиновников, ФАС мониторит цены, их рост связывается с подорожанием топлива на бирже. В правительстве добавили, что на федеральном уровне «приняты соответствующие решения» и «возбуждены дела» в отношении «отдельных компаний». Ранее, 13 июня, «Татнефть» уже установила ограничение в 20 л бензина на заправках в Воронеже и Липецке. Участник топливного рынка региона, попросивший не называть его имени, в беседе с «Ъ-Черноземье» пояснил, что в Воронежской области «действительно сложилась непростая конъюнктура». «Мы видим, что происходит сейчас на АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) — "Роснефти", "Лукойла". Они просто прекращают торговать. Без объяснения. У них нет продукта. Они говорят: "Ну, ждите, когда-то бензовоз приедет". По своей реализации мы видим, что очереди стоят повсюду». Впрочем, эта проблема явно носит локальный характер. Корреспондент «Ъ-Черноземье» в понедельник и вторник посетил 3 АЗС «Роснефти» и 2 АЗС «Лукойл» в Воронеже и на трассе Воронеж—Луганск. На каждой из них в наличии были все виды горючего — но наблюдались очереди с ожиданием от 15 минут до получаса. Источник на рынке подчеркнул, что не все сети вводят ограничения на отпуск топлива, и считает «неправильным» следовать примеру «Татнефти» и «Лукойла», которые только «провоцируют ажиотаж на рынке»: «Вследствие такой политики федеральных сетей люди, которые не собирались заправляться до полного бака, были вынуждены это сделать сегодня, потому что поняли, что грядут ограничения». В части цен особую тревогу, по словам источника «Ъ-Черноземье», вызывает дизельное топливо. По его данным, оптовая цена на бирже достигает 108–111 руб. в пересчете на литр, тогда как розничная цена в Воронежской области составляет 85–87 руб. Вчера и позавчера на отдельных заправках «Ъ-Черноземье» встречал дизель и по 76,25 руб. («Роснефть»), и по 95,9 руб. («Калина ойл»). Источник отдельно подчеркнул, что снабжение участников специальной военной операции никак не влияет на цены, поскольку «там совершенно другая структура потребления». «ВИНК могут себе позволить, имея определенный демпфер от государства, торговать дешевле на 20–30 руб., чем на бирже, — пояснил представитель одной из независимых местных компаний. — Однако для остальных участников рынка условия более жесткие: за сколько купили, как минимум за столько должны продать».

В Тамбовской области губернатор Евгений Первышов также подтвердил наличие «временных ограничений» на отпуск топлива, правда, пока они сказываются только на продаже в канистры. Он поручил региональному министерству промышленности и торговли усилить контроль за розничной продажей бензина и дизеля. Причина — повышенный спрос и «перераспределение географии поставок». Тамбовский губернатор заверил, что ситуация «полностью под контролем», а власти и поставщики «принимают меры» по обеспечению АЗС запасами. Глава региона призвал жителей отказаться от попыток закупать топливо впрок: именно из-за «ажиотажного спроса и спекулятивной перепродажи» отдельным станциям не удается своевременно восполнять запасы. В пресс-службе тамбовского облправительства добавили, что увеличение розничного спроса «в последние дни» составило 25% «к обычным показателям». Помимо упомянутых выше причин тамбовскими властями названа еще одна — ограниченное количество специализированных бензовозов. Кроме того, для соблюдения «ценовой дисциплины» некоторые тамбовские АЗС обратились в региональное управление ФАС с просьбой провести внеплановые проверки в отношении других сетей АЗС.

20 июня в Липецкой области о проблемах с поставками сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, на ряде АЗС в Липецке, Ельце и округах возникли перебои с «отдельными марками топлива», что создало нагрузку на станции, где горючее имеется. Господин Артамонов уточнил, что лично проехал по области и увидел очереди на заправках: «Давайте постараемся не повторять ажиотаж с гречкой из 2020 и 2022 годов». По его словам, поставки топлива продолжаются и важно «не раскачивать ситуацию еще сильнее». Однако уже 23 июня в своем Telegram-канале министр информационной политики региона Михаил Шаршаков сообщил, что правительство региона рассматривает возможность введения временных ограничений на продажу топлива — например, по 30–40 л бензина и только в бак автомобиля. О других вариантах министр не сообщал, о решении публично не заявляли.

В Белгородской и Курской областях еще 2 июня появились жалобы в соцсетях на ограничения отпуска топлива в канистры на АЗС «Роснефти». Со вчерашнегоо дня ограничения ужесточились: как сообщили власти, на белгородских АЗС «Лукойл» принято решение об отпуске не более 30 л бензина и 60 л дизеля в одни руки, а на ряде местных заправок «Газпромнефти» временно приостановлена продажа бензина марки АИ-95 «до пополнения запасов». Курские заправки с 24 июня будут отпускать бензин исключительно в баки автомобилей, заявил глава региона Александр Хинштейн, добавив, что запас топлива в регионе «достаточны».

Власти Орловской области направили в ФАС России запрос по поводу правомерности роста цен, сообщил губернатор Андрей Клычков. Будучи в Москве, он «видел», что там «цены задрали до 100 руб. за 95-й, заправки битком», писал глава в своих соцсетях. По его словам, это произошло после удара БПЛА по нефтеперерабатывающему заводу в столице 18 июня. Как и липецкий коллега, господин Клычков в своих соцсетях напомнил жителям о прошлом ажиотаже с гречкой. Орловщина остается единственным регионом Черноземья, где не введены ограничения по топливу. На ситуации в Орловской области проблемы у соседей пока, по оценке властей, не сказались. По словам орловского губернатора, перебоев с поставками и ограничений в регионе нет.

В белгородской сети АЗС «Белнефть», воронежских ВТК и «Калина ойл» отказались от комментариев «Ъ-Черноземье».

Как официальная статистика оценивает рынок топлива в Черноземье За неделю с 8 по 15 июня (последняя официальная статистика, ее обновление ожидается сегодня вечером), по данным Росстата, наиболее заметный среди шести регионов Черноземья рост цен на бензин марки АИ-95 был зафиксирован в Воронежской области, где средняя стоимость литра увеличилась почти на 4% — до 75,2 руб. В Курской области повышение составило 2,6%, до 72,11 руб. за литр. В Тамбовской области АИ-95 подорожал на 1,8%, достигнув 72,74 руб. В Белгородской области рост оказался минимальным — 0,5%, до 69,78 руб. за литр. В Липецкой и Орловской областях не приводится динамика в процентах, зафиксирована лишь абсолютная стоимость — 71,55 и 68,81 руб. соответственно. Схожая динамика наблюдается за тот же период с 8 по 15 июня и по бюджетному бензину марки АИ-92. Лидером по темпам роста в Черноземье вновь стала Воронежская область, где цена увеличилась на 3,37% — до 68,31 руб. за литр. В Тамбовской области показатель вырос на 2%, достигнув 66,95 руб., в Белгородской — на 0,5%, до 64,41 руб. В Курской, Липецкой и Орловской областях средняя стоимость АИ-92 сложилась на уровне 65, 65,24 и 63,28 руб. за литр соответственно. Высокооктановый бензин марок АИ-98 и выше наиболее заметно в Черноземье подорожал тоже в Воронежской области. За неделю с 8 по 15 июня его средняя стоимость выросла на 1% — до 96,58 руб. за литр. Индекс роста составил 101,0%. В Тамбовской области цена увеличилась на 0,7% — до 93,96 руб. за литр. В Курской области рост составил 0,5% — до 92,45 руб., а в Белгородской области — 0,3%, до 93,14 руб. за литр. В Липецкой и Орловской областях стоимость бензина АИ-98 и выше сложилась на уровне 95,3 и 94,91 руб. за литр соответственно. Дизельное топливо сильнее всего подорожало в Воронежской области — на 4,2%, до 78,29 руб. за литр. В Курской области дизель подорожал на 1,4%, достигнув 75,67 руб., в Тамбовской — на 0,9%, до 76,91 руб., а в Белгородской — на 0,56%, до 76,02 руб. В Липецкой и Орловской областях средняя стоимость дизельного топлива составила 77,4 и 74,81 руб. за литр соответственно.

Директор по внешним коммуникациям профильной исследовательской компании NEFT Research Дмитрий Прокофьев считает, что показатели регионов Черноземья выглядят как часть «общероссийского тренда»: «Цены в макрорегионе нельзя считать завышенными — они являются частью единого процесса удорожания топлива, который с начала года привел к росту цен на бензин на 5,6% при цели инфляции в 3,5%».

По его мнению, говорить о системной нехватке топлива в Черноземье пока преждевременно: «По некоторым оценкам, нехватка топлива в стране в целом составляет порядка 10–15% от месячного потребления. Это означает, что отдельные регионы могут испытывать локальные трудности, но системного кризиса нет — есть региональные диспропорции, которые власти пытаются сгладить административными мерами».

«Правительство разрешило ряду нефтеперерабатывающих заводов поставлять на внутренний рынок бензин и дизельное топливо с экологическими характеристиками уровня "Евро-3". Это временная мера, изначально введенная осенью 2025 года и продленная в мае 2026-го. Но она не является решением проблемы дефицита, так как направлена на предотвращение локальных перебоев»,— полагает господин Прокофьев.

Анна Швечикова