Липецкие власти готовы помочь операторам АЗС с бензовозами и подвозом топлива

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов 25 июня сообщил, что региональные власти готовы оказать содействие операторам автозаправочных станций — помочь с поиском дополнительных бензовозов, взаимодействием с перевозчиками и организацией подвоза топлива на заправки. По словам главы региона, власти «в ближайшее время рассчитывают продвинуться по этому вопросу вместе с "Роснефтью" и ждут усиления и от других крупных сетей».

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«Одна из проблем сейчас — количество бензовозов у операторов АЗС. В обычном режиме, даже с учетом летнего роста потребления, по словам операторов, этого парка хватало. Но сейчас спрос вырос резко, и компании не успевают так быстро довозить топливо на заправки»,— отметил господин Артамонов.

Глава региона в своих соцсетях поблагодарил работников заправок и топливных сетей, а также липецких водителей — за терпение.

«Сложности есть, но мы ими занимаемся и будем последовательно содействовать выравниванию работы заправок»,— резюмировал губернатор.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в Липецкой области до 28 июня включительно установлено ограничение на продажу бензина. Физические лица могут приобрести не более 30 литров за раз и только в бак автомобиля. При этом ограничения на отпуск дизельного топлива не вводились.

Сегодня также стало известно, что липецкая Единая диспетчерская служба (ЕДС) начала принимать от жителей региона сообщения о нелегальной торговле бензином. Речь идет о продаже топлива в канистры или торговле с рук.

Как власти регионов пытаются сдержать ажиотаж на топливном рынке — в материале «Ъ-Черноземье».

Денис Данилов