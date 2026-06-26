Форвард Никита Кирьянов заключил с «Локомотивом» трехлетний контракт

Нападающий Никита Кирьянов продлил контракт с ярославским хоккейным клубом «Локомотив» до 2029 года. Об этом сообщили в клубе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как отметили в «Локомотиве», это наиболее долгий контракт среди всех игроков нынешнего состава ярославской команды. Никита Кирьянов является воспитанником «Локомотива». В КХЛ за основную команду он выступает с сезона 2023/24. В прошедшем сезоне он провел 82 игры, забил в них 13 голов и отметился 16 результативными передачами. Вместе с родным клубом дважды стал обладателем Кубка Гагарина.

Алла Чижова