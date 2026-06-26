В Ярославской области в муниципальную собственность вернут детсад

Вступило в силу решение Некрасовского районного суда о возврате в муниципальную собственность здания детского сада в деревне Грешнево. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Ранее надзорное ведомство выяснило, что в 1989 году совхоз «Аббакумцевский» построил и ввел в эксплуатацию детский сад на 90 мест. После реорганизации совхоза здание перешло ООО «АПК Грешнево».

В 2020 году в ходе банкротства этой организации конкурсный управляющий передал детсад залоговому кредитору, который перечислил банкротящейся организации 2,7 млн руб. В 2023 году собственником имущества стало физлицо в соответствии с соглашением об отступном.

При этом в нарушение требований федерального закона здание детсада было реализовано без включения в документацию условия о сохранении его целевого назначения и без заключения соглашения о передаче в муниципальную собственность. Ввиду данных обстоятельств на протяжении четырех лет муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение снимало здание в аренду.

В суде прокурор требовал признать сделки по отчуждению недвижимости недействительными и признать право муниципальной собственности на здание детского сада и земельный участок под ним. Кроме того, представитель надзорного ведомства настаивал на взыскании 1,4 млн руб. в пользу местного бюджета, полученных в качестве арендных платежей. Требования суд удовлетворил, однако решение ответчик оспорил.

«Ярославский областной суд по результатам рассмотрения апелляционной жалобы ответчика оставил решение суда первой инстанции без изменения. Исполнение решения суда поставлено прокуратурой района на контроль»,— сообщили в прокуратуре.

Алла Чижова