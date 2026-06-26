Ярославский губернатор: оператор АЗС помогла предотвратить теракт

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев вручил оператору автозаправочной станции «Global 76» Екатерине Залозной благодарственное письмо за помощь в предотвращении теракта. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Для того чтобы обезопасить нашу молодежь от вербовщиков и мошенников, ввели ограничения на продажу ГСМ подросткам. И практика уже показала свою эффективность. Оператор автозаправочной станции Екатерина Борисовна помогла предотвратить террористический акт на территории региона»,— рассказал губернатор.

Вручение состоялось на совместном заседании региональных антитеррористической комиссии и оперативного штаба в правительстве области, на котором обсуждалась защита объектов от атак. По словам Михаила Евраева, с начала 2026 года в регионе отражено 16 атак БПЛА.

Алла Чижова