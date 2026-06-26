В Ярославле возбуждено уголовное дело по факту наркорекламы на фасаде
В Ярославле полиция возбудила уголовное дело по статье о вандализме по факту надписей с рекламой запрещенных веществ на фасаде дома. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался 37-летний местный житель, который наносил рекламу с помощью трафаретов и краски на улице Рыбинской. Мужчину увезли в отдел, где он был опрошен.
«Гражданин признался полицейским, что в сети интернет нашел подработку: с помощью трафарета он должен был наносить рекламу запрещенных веществ, распространением которых занимался нелегальный интернет-магазин, на стены различных сооружений. За каждую надпись ему обещали заплатить 350 руб.»,— рассказали в УМВД.
Ущерб, причиненный действиями подозреваемого, оценили в 151 тыс. руб.