В Ярославле возбуждено уголовное дело по факту наркорекламы на фасаде

В Ярославле полиция возбудила уголовное дело по статье о вандализме по факту надписей с рекламой запрещенных веществ на фасаде дома. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался 37-летний местный житель, который наносил рекламу с помощью трафаретов и краски на улице Рыбинской. Мужчину увезли в отдел, где он был опрошен.

«Гражданин признался полицейским, что в сети интернет нашел подработку: с помощью трафарета он должен был наносить рекламу запрещенных веществ, распространением которых занимался нелегальный интернет-магазин, на стены различных сооружений. За каждую надпись ему обещали заплатить 350 руб.»,— рассказали в УМВД.

Ущерб, причиненный действиями подозреваемого, оценили в 151 тыс. руб.

Алла Чижова