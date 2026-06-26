Прокуратура добилась трудовой квоты для подростков на предприятии в Ярославле

В Ярославле предприятие пищевой промышленности после вмешательства прокуратуры установило квоту на трудоустройство несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как пояснили в прокуратуре, областной закон от 2019 года обязывает предприятия, имеющие среднесписочную численность работников не менее чем 50 человек, устанавливать квоты на трудоустройство подростков в размере 1%. Работодатель ежемесячно должен сообщать службе занятости о трудоустройстве несовершеннолетних.

Надзорное ведомство выявило, что предприятие во Фрунзенском районе квоту не выделило и информацию, соответственно, не предоставило.

«Установлено, что одно из предприятий пищевой промышленности имеет численность 195 работников, вместе с тем в 2026 году информацию о выполнении квоты для приема на работу несовершеннолетних в службу занятости не направляло»,— рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Руководитель организации получил представление об устранении нарушений. По итогам рассмотрения квота была выделена, на работу приняли несовершеннолетнего. В прокуратуре добавили, что должностное лицо предприятия привлекли к ответственности по ст.19.7 КоАП РФ (непредставление сведений), по которой грозит предупреждение или штраф 300 – 500 руб.

Алла Чижова