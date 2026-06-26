В Сочи судебные приставы приостановили работу отеля «Атриум Авеню»

Сотрудники Хостинского районного отделения ГУФССП России по Краснодарскому краю приняли к исполнению требования исполнительного документа о запрете эксплуатации объектов недвижимого имущества, принадлежащего индивидуальному предпринимателю. На основании вступившего в законную силу решения Арбитражного суда Краснодарского края судебные приставы опечатали номера отеля «Атриум Авеню» сети «Мартон», расположенного в Центральном районе Сочи, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Краснодарскому краю

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю

В ходе исполнительных действий сотрудники службы составили акт описи и ареста имущества, помещения гостиницы опечатали. Контроль за исполнением судебного акта обеспечили.

Как сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Краснодарскому краю, речь идет о бизнесмене Андрее Марченко — бывшем компаньоне экс-судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова. По данным ведомства, вместе они незаконно владели активами более чем на 9 млрд руб. В общей сложности у них насчитали 40 гостиничных комплексов, расположенных в Краснодарском крае, Ростовской области и других регионах.

Андрея Марченко обвинили в крупном мошенничестве, в настоящее время он находится под арестом.

Ранее судебные приставы Краснодара приостановили работу гостиниц сети «Мартон». Ответчикам — Андрею Марченко и Ольге Тимофеенко — запретили использовать 16 объектов недвижимости и вести в них коммерческую деятельность. Также на денежные средства и имущество ответчиков наложили арест на сумму 118,5 млн руб.

Мария Удовик