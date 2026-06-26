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В Рыбинске создали рабочую группу для мониторинга топлива на АЗС

Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков подписал постановление о создании рабочей группы по мониторингу ситуации с наличием моторного топлива на АЗС. Документ размещен на сайте городской администрации.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Рабочая группа создана в целях обеспечения стабильного функционирования транспортного комплекса, бесперебойной работы экстренных служб и соблюдения интересов жителей города.

Орган будет проводить ежедневный мониторинг ситуации на АЗС, взаимодействовать с руководителями заправок по вопросам поставок топлива, наличия резервов, соблюдения условий и порядка отпуска бензина. Также группа будет уведомлять руководство АЗС о выявленных нарушениях и докладывать о ситуации главе Рыбинска. Председателем рабочей группы назначен замглавы администрации по городскому хозяйству Михаил Кузнецов.

Алла Чижова

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