Бастрыкин поручил проверить содержание моста-виадука в Ярославле

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил ярославскому управлению проверить информацию о ненадлежащем содержании объекта культурного наследия «Мост-виадук через Медведицкий овраг с Подволжскими воротами, 1820 год». Об этом сообщили в информационном центре ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Мост находится на Волжской набережной около Арсенальной башни в Ярославле. Как отмечается в сообщении центра СК, объект нуждается в ремонте.

«Длительное время переправа, возведенная более 200 лет назад, находится в ветхом состоянии: кирпичная кладка разрушается, в конструкциях образовались трещины. Несмотря на имеющиеся нарушения, компетентными органами мер к проведению ремонтных работ на протяжении нескольких лет не принимается, в связи с чем объект продолжает приходить в негодность»,— говорится в сообщении.

Ярославское следственное управление СКР теперь должно провести процессуальную проверку, доложить о ее результатах и принимаемых к восстановлению объекта мерах господину Бастрыкину. Центральный аппарат взял на контроль исполнение поручения.

О намерениях отремонтировать исторический мост мэрия Ярославля заявляла неоднократно. В последний раз работы там проводились в 2024 году: тогда специалисты обследовали объект для разработки проекта реставрации.

В мэрии Ярославля «Ъ-Ярославль» сообщили, что специализированная организация готовит проект противоаварийных работ, которые проведут до наступления неблагоприятного осеннего периода. Также подрядчик в рамках контракта разрабатывает проект работ по сохранению.

«В настоящее время научно-проектная документация дорабатывается по замечаниям в части границ предмета охраны. Ее завершение с учетом получения заключения экспертизы ожидается в четвертом квартале 2026 года»,— пояснили в мэрии.

Там добавили, что сроки проведения реставрации определят после утверждения документации всеми необходимыми инстанциями.

Алла Чижова