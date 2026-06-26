Ночью над регионами России и Черным морем сбили 660 украинских БПЛА

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 26 июня силы противовоздушной обороны уничтожили 660 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, а также акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виль Равилов, Коммерсантъ Фото: Виль Равилов, Коммерсантъ

По данным ведомства, беспилотники ВСУ ликвидировали над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской и Астраханской областями, Московским регионом и Крымом.

В ночь на 25 июня силы ПВО уничтожили 269 украинских беспилотников над 13 регионами России и акваторией Черного моря.

Ранее сообщалось, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление, запрещающее фото- и видеосъемку, а также распространение информации, связанной с атаками беспилотников и работой систем противодействия. Документ предусматривает запрет на съемку и публикацию сведений о применении БПЛА, местах их падения и последствиях атак, а также о работе и расположении средств ПВО и РЭБ.

Кроме того, ограничения распространяются на информацию о расположении и передвижении военных объектов, потенциально опасных и критически важных объектов инфраструктуры, включая системы связи, предприятия топливно-энергетического комплекса, промышленности и транспорта.

Власти Краснодарского края подчеркнули, что введенные меры направлены на обеспечение безопасности жителей и предотвращение распространения информации, которая может быть использована противником.

Ранее сообщалось о введении аналогичного запрета на видеосъемку последствий атак беспилотников в Республике Крым. Глава региона Сергей Аксенов заявлял, что решение приняли для обеспечения общественной безопасности, а также охраны военных и других важных объектов.

Мария Удовик