Главные новости к утру 26 июня

Тульская область подверглась массированной атаке БПЛА, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Одна женщина пострадала. В Новомосковске повреждено промышленное предприятие.

На подлете к Москве сбиты 45 беспилотников, сообщил мэр Сергей Собянин.

Число погибших из-за землетрясений в Венесуэле достигло 235, пострадавших — 4,5 тыс. США выделили на оказание гуманитарной помощи $150 млн и направили в страну регулярную армию.

Генсек НАТО Марко Рютте заявил, что Россия — текущая и долгосрочная угроза для альянса. Сотрудничество Москвы с Пекином и Пхеньяном, по его словам, представляет еще большую опасность.