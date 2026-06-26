Число сбитых вблизи Москвы БПЛА увеличилось до 45

Силы ПВО сбили на подлете к Москве еще девять беспилотников, сообщил мэр Сергей Собянин. Всего с начала ночи на подлете к столице уничтожено 45 БПЛА.

Более пяти часов продолжают действовать ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропортов Шереметьево, Внуково и Домодедово. Аэропорты принимают и отправляют рейсы «по согласованию с соответствующими органами».

МЧС сообщало, что в Московской области объявлена беспилотная опасность. Жителям рекомендовали оставаться дома, не подходить к окнам или пройти в укрытие. Также там предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета.