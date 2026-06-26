Минздрав Венесуэлы: 235 человек погибли от землетрясений

Министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альварадо заявил о 235 погибших в результате двух землетрясений 25 июня. 4,5 тыс. человек пострадали, добавил он.

Ранее глава Национальной ассамблеи Хорхе Родригес сообщал о 188 погибших и 1,5 тыс. пострадавших.

25 июня в Венесуэле произошли два крупнейших за 100 лет землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Сильнее всего подземные толчки ощущались в прибрежном штате Ла-Гуайра. Власти сообщали о не менее 250 поврежденных зданиях.