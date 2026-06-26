США направили регулярные войска для помощи Венесуэле после землетрясения
Южное командование ВС США направило в пострадавшую от землетрясения Венесуэлу «значительные силы» для оказания помощи. В сообщении командования указано, что Венесуэла официально запросила помощь США. В составе направленных сил - десантный транспортный корабль USS Fort Lauderdale (LPD 28) и прибрежный боевой корабль USS Billings (LCS 15). Также будут задействованы транспортные самолеты C-17 Globemaster и C-130 Hercules, разведывательные платформы и вертолеты.
Эти силы должны оказывать транспортные услуги и поддержку сотрудникам правительства США, поисково-спасательным командам и партнерам из других ведомств США при оценке ущерба, поиске пострадавших и оказании жизненно важной помощи. Отмечается, что командование Южного региона США продолжит тесно сотрудничать с временными властями Венесуэлы для планирования, координации и управления логистическими и оперативными возможностями вооруженных сил США «в поддержку операций по оказанию быстрой помощи в пострадавших районах».
25 июня в Венесуэле произошли два крупнейших за 100 лет землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Сильнее всего подземные толчки ощущались в прибрежном штате Ла-Гуайра, где в критическом состоянии оказались города Карабальеда и Плайя-Гранде. По последним данным, погибли 235 человек, пострадали более 4,3 тыс. человек. Более 200 остаются под завалами, а свыше 150 числятся пропавшими без вести.
Землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, произошедшие в Венесуэле 25 июня, стали сильнейшими в стране более чем за 120 лет. Геологическая служба США присвоила землетрясению красный уровень тревоги по числу погибших и прогнозирует, что экономический ущерб может составить до 20% ВВП страны. В столице Каракасе, а также в штате Ла-Гуайра, где разрушено множество зданий, были приостановлены работа метро и железнодорожных линий, и власти временно перекрыли подачу газа в жилые дома.
Венесуэла столкнулась с этими катаклизмами в условиях уже ослабленной экономики, подорванной годами санкций, гиперинфляцией и неэффективным управлением нефтяным сектором. С 2013 года ВВП страны сократился примерно на 80%. По данным ООН, в 2025 году почти треть населения нуждалась в гуманитарной помощи. Таким образом, стихийное бедствие усугубило и без того критическое положение страны.
На фоне происходящего временный президент Венесуэлы Делси Родригес объявила в стране чрезвычайное положение. Поддержку и готовность оказать помощь Венесуэле выразили множество государств, включая Панаму, Катар, Кубу, Никарагуа, Турцию, Иорданию, Колумбию, Барбадос, Великобританию, Бразилию, Мексику, Францию, Испанию и Германию. Однако Геологическая служба США отмечает, что число жертв с вероятностью 44% может составить от 10 тыс. до 100 тыс. человек, что значительно превышает официальные данные.
Ранее отношения между США и Венесуэлой были довольно напряженными, с угрозами применения военной силы и взаимными обвинениями. Например, США проводили операции по захвату президента Николаса Мадуро и обвиняли его в наркотерроризме. Однако в текущей ситуации, когда Венесуэла запросила помощь, США, ранее уже предлагавшие гуманитарную помощь стране, координируют свои действия с временными властями Венесуэлы для оказания поддержки.