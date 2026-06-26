США направили регулярные войска для помощи Венесуэле после землетрясения

Южное командование ВС США направило в пострадавшую от землетрясения Венесуэлу «значительные силы» для оказания помощи. В сообщении командования указано, что Венесуэла официально запросила помощь США. В составе направленных сил - десантный транспортный корабль USS Fort Lauderdale (LPD 28) и прибрежный боевой корабль USS Billings (LCS 15). Также будут задействованы транспортные самолеты C-17 Globemaster и C-130 Hercules, разведывательные платформы и вертолеты.

Эти силы должны оказывать транспортные услуги и поддержку сотрудникам правительства США, поисково-спасательным командам и партнерам из других ведомств США при оценке ущерба, поиске пострадавших и оказании жизненно важной помощи. Отмечается, что командование Южного региона США продолжит тесно сотрудничать с временными властями Венесуэлы для планирования, координации и управления логистическими и оперативными возможностями вооруженных сил США «в поддержку операций по оказанию быстрой помощи в пострадавших районах».

25 июня в Венесуэле произошли два крупнейших за 100 лет землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Сильнее всего подземные толчки ощущались в прибрежном штате Ла-Гуайра, где в критическом состоянии оказались города Карабальеда и Плайя-Гранде. По последним данным, погибли 235 человек, пострадали более 4,3 тыс. человек. Более 200 остаются под завалами, а свыше 150 числятся пропавшими без вести.

Влад Никифоров