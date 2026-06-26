Один человек пострадал во время массированной атаки БПЛА в Тульской области

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что регион подвергся массированной атаке БПЛА. Одна женщина пострадала. В Новомосковске повреждено промышленное предприятие.

Всего с начала ночи над Тульской областью сбиты 73 БПЛА, уточнил господин Миляев. «В населенном пункте Щекинского района получил повреждения частный жилой дом, в результате чего пострадала женщина»,— сообщил он.

Какое именно предприятие в Новомосковске получило повреждение, глава региона не указал. В публикации он добавил, что в городе также повреждены линии электропередачи.