Рютте назвал Россию долгосрочной угрозой для НАТО

Генсек НАТО Марко Рютте заявил, что Россия — текущая и долгосрочная угроза для альянса. Он добавил, что еще большую опасность представляет сотрудничество Москвы с Пекином и Пхеньяном.

«Россия остается нашей текущей и долгосрочной угрозой. Она инвестирует более 40% своего бюджета в оборону»,— сказал господин Рютте.

Как указал генсек НАТО, некоторые другие страны также продолжают наращивать свой военный потенциал и создавать дополнительные угрозы. В их числе он назвал Китай, который «продолжает расширять свои возможности в ядерной сфере», и Северную Корею. По его словам, КНДР наращивает свою ядерную программу, а также «получает опыт от поддержки российских военных действий на Украине».