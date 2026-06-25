Дагестан присоединился к списку регионов, где официально признали топливный кризис

Дагестан официально ввел ограничения на отпуск топлива — не более 20 литров бензина и 50 литров дизеля на одного покупателя, — став очередным в списке из более чем 20 российских регионов, где розничный рынок нефтепродуктов перешёл под административный контроль на фоне перебоев с поставками, атак беспилотников на НПЗ и ажиотажного спроса. Об этом сообщили в Минэнерго республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Тырышкин, Коммерсантъ Фото: Александр Тырышкин, Коммерсантъ

Ведомство пояснило, что мера направлена на равномерное распределение имеющихся резервов и предотвращение искусственного дефицита. Фактически чиновники признали: стандартный рыночный механизм продаж перестал справляться с нагрузкой ещё до официального объявления ограничений — часть заправок вводила собственные нормы отпуска самостоятельно, не дожидаясь распоряжений властей.

Те или иные лимиты на приобретение горючего сегодня действуют более чем в 20 субъектах Федерации — точные цифры варьировались от 17 до 19 регионов в зависимости от даты фиксации и применяемой методологии подсчета. В перечень территорий со сложной топливной ситуацией вошли Крым и Севастополь, где реализация нефтепродуктов населению была ограничена наиболее жёстко, а также Липецкая, Саратовская, Омская, Воронежская, Пензенская, Владимирская, Тверская, Курская, Брянская и Белгородская области. Характер ограничений различается: где-то установлен потолок в 30–40 литров бензина на автомобиль, где-то запрещена заправка в канистры, а горючее отпускается исключительно непосредственно в бак транспортного средства.

Отраслевые источники и федеральные издания называют среди ключевых факторов удары беспилотников по нефтеперерабатывающим предприятиям, внеплановые технические остановки производств, задержки отгрузок и традиционный сезонный рост потребления. Дагестанские власти дополнительно указывали на нарушения в работе НПЗ и логистические сбои, тогда как участники местного рынка сообщали о попытках заработать на дефиците через перепродажу. В ответ федеральное правительство прорабатывает меры по насыщению внутреннего рынка, в том числе поддержку поставок и сдерживание экспорта. Вице-премьер Александр Новак дал поручение обеспечить приоритетный завоз топлива в регионы с осложненной транспортной доступностью.

В соседнем Ставропольском крае официальных ограничений регионального уровня пока не вводили, однако отдельные сети заправок уже применяют собственные нормы отпуска, а власти признают нестабильность поставок и точечные перебои. «Коммерсантъ-Кавказ» вторую неделю фиксирует характерную картину: топливо в Ставрополе разбирают сразу после каждого подвоза. Для края с напряженным сельскохозяйственным сезоном любые перебои с дизелем немедленно отражаются на полевых работах, грузовой логистике и транспортной инфраструктуре.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ» Карачаево-Черкесии зафиксировали повышенный спрос на нефтепродукты, который привел к локальным перебоям в работе независимых операторов АЗС. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов.

Станислав Маслаков